Спутник NASA случайно обнаружил в Испании второй Стоунхендж 20.09.2019, 21:31

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Иллюстрационное фото

Монумент появился из воды после осушения берега.

Климатические изменения влияют на планету по-разному в течение разных периодов. В долгосрочной перспективе ученые предсказывают, что глобальное потепление, вызванное парниковым эффектом, приведет к таянию ледников и повышению уровня моря, пишет «Новое время».

Прямо сейчас прибрежным территориям разных континентов не грозит затопление, даже наоборот: из-за аномальной жары, которая, к слову, этим летом побила все возможные рекорды в Европе, некоторые участки Земли, которые были под водой, снова оказались сушей. В этом есть и свои плюсы, особенно для ученых-археологов.

Как сообщает NASA, недавно, благодаря осушению водохранилища Valdecanas на западе Испании, их спутник Landsat 8 засек древний монумент, который называют испанским Стоунхенджем. Водохранилище построили во время правления испанского диктатора Франсиско Франко в 1963-м для того, чтобы обеспечить доступ к воде бедным регионам Испании.

Но, вместе с этим инженеры затопили исторически важный монумент, которому около 7 тыс. лет. Подобно Стоунхенджу, так называемый Dolmen of Guadalperal является круговым монументом из около 100 больших камней, и он служил как гробница или место проведения религиозных ритуалов.

Ученые предполагают, что в самом начале Dolmen of Guadalperal был замкнутым пространством в виде каменного дома с крышей. Последними раскопками в этой местности руководил немецкий археолог Уго Обермайер в 1920-х. В середине прошлого века монумент полностью затопили, и только летом 2019-го он вновь появился на суше.

Сейчас местные активисты добиваются у властей разрешения на то, чтобы перенести Dolmen of Guadalperal в другое место, подальше от территории водохранилища.

Напомним, в прошлом году исследователи из Оксфордского университета опубликовали научную работу, согласно которой известные голубые камни Стоунхенджа, вероятно, были транспортированы более чем за 200 км от их современного местонахождения.

Ученые смогли доказать это, вновь раскопав останки захороненных там людей. Как минимум 10 из 25 погребенных были с западного побережья Великобритании — Уэльса. Судя химическому составу, камни таинственного алтаря также перенесли оттуда. Возможно, на протяжении многих веков, людей с камнями приносили к Стоунхенджу для проведения ритуалов погребения.