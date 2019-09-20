Путин так и остался дилетантом в большой политикe 3 Юрий Рарога

20.09.2019, 21:43

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Владимир Путин

ФОТО: GETTY IMAGES

Его печально знаменитые «многоходовочки» годятся для игры «Зарница».

Некоторые интересующиеся политикой люди приходят в отчаянье каждый раз, когда кто-то из западных лидеров тепло пообщается с Путиным. Хотел бы их успокоить и напомнить, что это обычная политика. Запад умеет вести длительную борьбу на истощение, при этом избегая осложнений, одновременно решая и другие задачи: Китай, исламисты, внутренние проблемы. Действия политиков вообще не следует воспринимать буквально. Чтобы понять, что происходит, нужно видеть политическую ситуацию во всем ее сложном разновекторном многообразии и с учетом перспектив развития.

Что касается Путина, то он как был, так и остался дилетантом в большой политике. Его печально знаменитые "многоходовочки" годятся для игры "Зарница", а не для достижения политических целей в современной сложной международной системе. Опытные и дальновидные профессионалы (не Трамп, этот так и не понял, чем отличается шоу-бизнес от политики) обыгрывают этого туповатого хитруна одновременно в нескольких вариантах.

Во-первых, политически низкие цены на энергоносители и другие ресурсы в конце десятилетия (сравним с ценами первой половины 2008-го) приносят сверхприбыль для развития инновационной экономики, в т.ч. и новых направлений энергетики. Это позволяет не только уйти далеко вперед в основных отраслях, но и ускорить приход термоядерной энергетики и соответствующих глобальных политических и социально-экономических изменений. Напомню, что начало "украинской" авантюры Путина почти совпало со знаменательным событием (октябрь 2013-го), когда в США во время термоядерной реакции был впервые получен позитивный поток энергии.

Немаловажным фактором, работающим в том же направлении, является отток капиталов и специалистов из России на Запад. Одновременно происходит перераспределение потока инвестиций из-за санкций. Санкции и политическая неопределенность приводят к повышению процентных ставок по кредитам для российских гос- и бизнес-организаций.

Кроме того, Запад получает дополнительные инвестиции в виде разного рода "политических расходов" российского правительства за рубежом (речь идет о десятках миллиардах долларов и евро).

Вдобавок имеет место использование "камикадзе" "втемную". Сколько было причитаний об ИГИЛ и как с этим монстром бороться. А вот Путин в очередной раз доказал всем и самому себе, какой он крутой, причем за свои же (бюджетные) деньги и кровью россиян. Но примитивный расчет отвлечь внимание на "большее зло" не сработал. И над неуклюжим и неопытным "Макиавелли" только посмеялись. И это далеко не полный перечень невольных заслуг Путина.

Таковы реалии политической жизни. Выигрывает тот, кто умеет лучше видеть перспективу и способен двигаться в нужном направлении наиболее эффективно. В связи с этим показательным является известный исторический факт — разговор Шахта и Гитлера, состоявшийся в конце 1941-го. Шахт тогда фактами доказал, что Германия не имеет ресурсов для длительной борьбы с коалицией. Кстати, интересен и ответ Гитлера, мол, поговорим, как я окончу эту войну (закон политической инерции). Примечательно, что соотношение сил тогда было куда как более благоприятно для Гитлера, чем сейчас для Путина. А летом 1942-го ситуация стала и вовсе обнадеживающей. Немцы подошли к Волге и Северному Кавказу, в то время как армии империи восходящего солнца прорвались к Восточной Индии и Австралии. Но экономист Шахт видел то, чего не видел "камикадзе" Гитлер. Те последние успехи "несокрушимых и легендарных" армий уже не имели значения — война была уже проиграна, и спасти империю могло только чудо, а политические чудеса случаются редко.

Так вот, сейчас "камикадзе" Путин своими $1,5 трлн низкоэффективной, коррумпированной, ресурсной экономики, к тому же сильно зависимой от Запада, сражается не только с $50 трлн высокоэффективной, инновационной экономики, с низким уровнем коррупции, но и с остальными $30 трлн мировой экономики, ориентированной на Запад. Его может спасти только чудо. Такова неотвратимая логика причинно-следственных связей в истории.

Юрий Рарога, kasparov.ru