В Витебске отремонтировали тротуар, но стало еще хуже 1 20.09.2019, 22:25

В качестве материала для ремонта дорожники использовали отходы старого асфальта.

В одном из спальных районов Витебска дорожные службы сделали ремонт аварийных тротуаров. В результате вместо новых равных дорожек местные жители получили засыпанные старым асфальтом ямы, пишет сайт телеканала «Белсат».

Высыпали старый асфальт прямо на землю

В Витебске, по словам местных жителей, 17 сентября организация «Гордормост» ремонтировала часть тротуара на улице Максима Горького рядом с автобусной остановкой «Улица 9-ая Социалистическая». В качестве материала для ремонта дорожники использовали отходы старого асфальта, которыми просто засыпали ямки тротуаре и даже не утрамбовали.

Как можно ходить по такому асфальту? Фото: Belsat.eu

Отремонтированные участки тротуара соединяют пешеходный переход с автобусной остановкой. Фото: Belsat.eu

Отремонтированные участки тротуара соединяют пешеходный переход с автобусной остановкой. И для того, чтобы сесть в свой транспорт, местным жителям приходится добираться до него по рыхлой смеси асфальта, песка и камней. В результате отдельные пешеходы стараются обходить такой тротуар и идут прямиком по дороге, нарушая правила дорожного движения.

— Это, конечно, не дорога. Здесь теперь ходить тяжело, а что будет зимой, когда это все начнет подмерзать, все эти камни и ямы? Об этом, как всегда, никто не подумал, – комментирует местная жительница Галина.

Некоторые пешеходы стараются обходить такой тротуар и идут прямиком по дороге. Фото: Belsat.eu

Те же пешеходы, которые все-таки идут по тротуару, жалуются и жалуются на некачественно проведенный ремонт:

— Это они [дорожники. – прим.] такой ремонт сделали? Одно название. Как всегда, у нас все через одно место делается… Я в этом районе не живу, просто в гости приехала. Но если бы я здесь жила, я бы тоже жаловалась на такие дороги, – говорит женщина.

Вот такой ремонт. Фото: Belsat.eu

Причина такого ремонта – отсутствие денег

Чтобы узнать, планируют ли дорожные службы исправлять ситуацию, мы обратились за комментарием в государственное предприятие «Гордормост» Витебске:

— Все правильно, ремонт еще не закончен. Мы просто стоим сейчас, у нас топлива нет, – комментирует ситуацию мастер данного участка Сергей Владимирович. – Еще дальше будем подсыпать старый асфальт, где очень глубокие ямки, а потом будем класть новый асфальт. В связи с финансовым положением у нас сейчас нет возможности продолжать работы.

Рыхлая смесь асфальта, песка и камней. Фото: Belsat.eu

Дорожники пообещали журналистам, что закончат ремонт тротуара в течение следующей недели. Найдутся ли на это средства — неизвестно, но пока местным жителям придется подождать, по крайней мере, еще неделю.