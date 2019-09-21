Лукашенко наконец одобрил проект соглашения об упрощении визового режима с ЕС 2 21.09.2019, 8:31

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Иначе визы в ЕС для белорусов выросли бы до 80 евро.

Александр Лукашенко одобрил проекты соглашений с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Соответствующие указы размещены на Национальном интернет-портале.

На проведение переговоров по проектам соглашений и подписание их при достижении договоренности уполномочено Министерство иностранных дел, прописано в указах.

В пятницу, 20 сентября пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз сообщил, что Александр Лукашенко принял решение подписать соглашение об упрощении визового режима с ЕС.

После того как соглашения будут подписаны, их должна будет ратифицировать белорусская «палатка» и одобрить Европарламент.

По словам Глаза, соглашения предусматривают «облегчение визовых процедур на взаимной основе для широкой категории граждан и снижение сборов».

— Будет обеспечено право граждан обращаться за визами как через визовые центры, так и непосредственно в консульские учреждения. В соглашении о реадмиссии (возвращении нелегальных мигрантов в их страны) будет установлен двухлетний переходный период в отношении граждан третьих стран, — добавил Глаз.

— В проекте совместной декларации к соглашению содержатся обязательства Евросоюза об оказании нашей стране технической и финансовой поддержки в его реализации.

Напомним, Еврокомиссия уже вынесла подписание соглашения об упрощении визового режима с Беларусью на рассмотрение рабочих органов Совета ЕС. Документ должен одобрить Европарламент и Евросовет, после чего Совет ЕС должен принять решение квалифицированным большинством голосов. И уже после этого соглашение будет подписано Минском и Брюсселем.

Ожидается, что для подписания соглашения об упрощении визового режима, которое позволит белорусам платить за «шенген» 35 евро, рассматривается возможность приезда в Минск представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Сам проект договора «О принятии решения по заключению соглашения между Европейским союзом и Республикой Беларусь об облегчении выдачи виз» был подготовлен еще 30 августа, но появился в базе нормативных актов ЕС 18 сентября.

Проект представляет собой нормативный документ для заключения соглашения.

Соглашение по упрощению визового режима предполагает снижение стоимости виз до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок выдачи может увеличиться до 30 дней).

Теперь все упирается в сроки подписания соглашения — документ должен одобрить Европарламент и Евросовет, после чего Совет ЕС должен принять решение квалифицированным большинством голосов. После подписания соглашения всеми сторонами оно вступит в силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами.

Однако уже в феврале 2020 года начнут действовать новые правила выдачи виз Евросоюзом. Если Беларусь и ЕС не успеют подписать соглашение, то белорусам за визу вместо 60 евро (именно столько стоит для нас «шенген» сейчас) придется заплатить 80 евро.