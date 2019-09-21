Составлен рейтинг лучших в мире городов для жизни 4 21.09.2019, 9:37

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Иллюстрационное фото

В лидерах рейтинга уже второй год подряд - столица Австрии Вена.

Второе место в рейтинге, составленном компанией Economist Intelligence Unit, получил австралийский Мельбурн, который до того, как в 2018 году был вытеснен австрийской столицей, 7 лет занимал верхнюю позицию рейтинга. На третьем месте оказался еще один город Австралии – Сидней, пишет b-g.by.

В первую десятку вошли также японская Осака, канадские Калгари , Ванкувер и Торонто, столица Японии Токио, датский Капенгаген и австралийская Аделаида.

В первой двадцатке рейтинга оказалось в общей сложности восемь европейских городов – сразу же за десяткой расположились швейцарские Цюрих и Женева, немецкие Франкфурт-на-Майне и Гамбург, финский Хельсинки и голландский Амстердам. Берлин занял 21 строчку, а Люксембург 23-ю.

И, наконец, на 66-м месте расположилась Варшава, которая по сравнению с прошлым годом опустилась на одну строчку.

Худшими городами для жизни признаны сирийский Дамаск, Лагос в Нигерии и Дакка в Бангладеш.

Рейтинг EIU включает 140 городов мира. Рассматривались 30 факторов, связанных с безопасностью, здравоохранением, образованием, инфраструктурой и окружающей средой.