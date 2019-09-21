Как молодая мама из Беларуси растит детей в Италии 21.09.2019, 9:47

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О жизни в Италии белоруска рассказывает с любовью.

Пять лет тому Катерина Мойсак из Бродницы (Лунинецкий район) вышла замуж за русского парня - жителя Италии.

История их любви развивалась необычно и ярко. Познакомились в соцсетях, завязалась переписка. Затем он приехал в Минск, - Катя тогда училась в Институте парламентаризма и предпринимательства. Второй раз приехал уже в Бродницу, к родителям девушки. И в третий тоже. А в четвёртый свой визит позвал девушку в Италию. И замуж.

На то время Катерина была уже знакома со страной, где предстояло жить. Отдыхала в Италии в школьные годы и, по её словам, уже тогда всей душой полюбила эти края. Поэтому к новой жизни адаптировалась легко. Только по родственникам и друзьям скучала, да и сейчас скучает тоже.

Сейчас у Катерины и Олега уже двое детей. Роберту четыре с половиной года, Кире – два с половиной. Сын, кстати, родился 26 марта, а дочка, спустя два года, – 27-го марта.

Катерина рассказала Медиа-Полесью, каково это - быть мамой в Италии, как здесь воспитывают детей и сколько денег уходит на малышей.

Дошкольное развитие

- Роберт с трёх лет пошёл в детский сад, - рассказывает Катерина. – Тогда же начал посещать бассейн: один раз в неделю занятие в группе с инструктором. Плата за детский сад зависит от дохода семьи. Мы платим около 300 евро за два месяца. Бассейн - 170 евро за 5 месяцев. Посещает раз в неделю.

Детский сад работает с понедельника по пятницу, с 8-ми до 16-ти, с сентября по июнь. Потом закрывается на каникулы. И открывается «Campo Estivo» - по-нашему, летний лагерь. Но стоимость посещения сада в это время вырастает в разы. Одна неделя (5 дней, с 8 до16) обойдётся примерно в 180 евро.

Пособие на ребёнка - 80 евро в месяц до трёх лет.

Медобслуживание

- Родители сами выбирают педиатра, - говорит Катя. – И этот врач наблюдает ребёнка до 12 лет. Базовое обслуживание бесплатное. Это прививки (12 обязательных, если откажешься и не сделаешь - штраф от 300 евро с каждого родителя, и потом вплоть до лишения родительских прав), посещение педиатра в случае болезни, просто консультация. Иногда за какие-то дополнительные проверки и анализы надо платить.

Отношение итальянцев, работа и доходы

- Итальянцы очень любят детей, - рассказывает молодая мама. - Даже просто незнакомые люди на улице, в баре, магазине делают много комплиментов деткам, обращают на них внимание. Детей больше балуют, чем воспитывают в строгости.

Для меня, как для иностранки, растить детей тяжеловато. Свекровь работает, мои родители на родине. Поэтому даже на пару часов ребёнка не на кого оставить. Благо, повезло с соседями. Это пожилая пара, 81 и 76 лет. Вот они мне иногда помогают присмотреть за детками.

Также в экономическом плане сложно обеспечить детей, если работает только папа. Даже если оба пойдут в сад, я не могу устроиться на работу на полный день. Рабочий день обычно начинается с 8 до 17 часов. А детсад тоже в 8 открывается. А в 16 нужно уже забрать ребёнка. Поэтому, если нет бабушек и дедушек рядом, которые могут отвести и забрать детей из сада, с работой особо не разгонишься.

Игрушки, одежда, питание по сравнению с Беларусью – доступны, по приемлемым ценам, и качество хорошее.

Каково в Италии рожать

- Роды в Италии оба раза прошли на высшем уровне, - вспоминает Катерина. - Анализы, УЗИ, ведение беременности, сами роды - всё бесплатно. Поскольку мы живём в небольшом городе, где-то как Лунинец, рожениц было немного, я в палате была одна. Акушерки и врачи очень деликатны. Массировали спину во время схваток, носили все подушки, какие находили, чтобы мне удобней было. Даже пол простынями застелили, ато мне на полу сидеть удобнее было. Потом и кресло мягкое притащили. В общем, делали всё, чтобы мне было комфортно.

После того, как ребёнок родится, его сраду прикладывают к маминой груди. Потом моют, одевают в одежду. Не пеленают, нет такой практики. Затем отдают папе в руки, и мы идём в свою палату отдыхать (папа тоже с нами). Ребенок постоянно находится с мамой. Ватки, бинтики, дезинфекторы для рук, пупка, подгузники - все есть уже в палате и тоже бесплатно. В роддоме 2 дня и, если всё хорошо, то домой.

О жизни в Италии Катерина говорит с любовью:

- Живем в небольшом, но очень красивом городе под названием Scandiano. В своём доме. До моря - примерно 180 км. Поэтому к новой жизни привыкла быстро. Наверное, потому что рядом - любящий муж, дети, в доме теплота и уют. А за окном - такая красота, горы...