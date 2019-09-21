Нате вам «оттепель» 1 21.09.2019, 10:26

2,493

По-бандитски взяли, по-воровски, с черного входа, отпустили.

Это о Павле Устинове и российских суверенных, до последнего украденного рубля, властях, пишет телеграм-канал СерпомПо.

Но вот и все. На этом диалог власти и общества завершился. Отклик сверху на народные выступления и обращения иссяк.

Зато ускоренным темпом продолжилось старое.

Арестовали шамана и пошили для него дело об эсктремизме. Против журналиста Прокопьевой гэбуха спешно возбудила дело об «оправдании терроризма». Обсуждается вопрос о признании еще 10 НКО нежелательными организациями. В бандитском Петербурге власти, используя Милонова, словно веник, тряся мошной, сгребают за деньги продажных граждан на митинг о «честно прошедших выборах». И ничего, ровным счетом ничего не слышно о закрытии «московского дела» освобождении всех политических заключенных, пересмотре им приговоров, наказании виновных в избиениях людей чиновников и полицейских.

Правящие пацаны сплюнули в сторону Устиновым (который объявил, что и сегодня «политикой вообще не интересуется»), надвинули поглубже кепки на змеиные глаза и двинулись в буднчный свой репрессивный поход.