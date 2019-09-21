Стало известно, кто представит Беларусь на детском «Евровидении-2019» 4 21.09.2019, 10:38

Конкурс пройдет в Польше.

Поздно вечером 20 сентября стало известно, кто будет представлять Беларусь на 17-м песенном конкурсе детского «Евровидения».

Детское «Евровидение» в 2019 году пройдет в городе Гливице (Польша). Некоторые страны уже определились с тем, кто именно будет представлять их на международном конкурсе, Беларусь сделала это 20 сентября. По итогам голосования жюри и зрителей победительницей национального отбора детского «Евровидения» стала Елизавета Мисникова. Она представит Беларусь с песней «Пепельный», пишет belsat.eu.

Международный конкурс пройдет 2 ноября. Соревноваться будут представители 19 стран.