NEXTA: Клиника, в чистом виде клиника 14 21.09.2019, 10:46

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Блогер ставит новый диагноз Лукашенко.

Лукашенко – живодер! «Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то». Ой, нет. Оказалось, это о детях. Глава страны возмутился поведением учеников 4-го класса одной из гомельских школ, которые неуважительно относились к учительнице, которая неуважительно отнеслась к ученикам, говорится в сюжете блогера NEXTA на «Белсате».

«Прилетело» (правда, не партой) – всем, кроме учительницы. Строгое предупреждение:

— премьер-министру Сергею Румасу,

— руководителю администрации Лукашенко Наталье Кочановой,

— заместителю премьер-министра Игорю Петришенко,

— министра образования Игоря Карпенко предупредили о неполном служебном соответствии.

«Если Румас, Качанова и другие вице-премьеры и министры меня не слышат, вы лучше собирайте портфели и уходите сразу» – пояснил Лукашенко.

И сделал выговор заместителю председателя Гомельского облисполкома Владимиру Привалову, главе администрации Новобелицкого района Гомеля Сергею Казачку, заместителю председателя Гомельского горисполкома Виталию Атаманчуку. А все потому, что…

«Описались, что, видите ли, в соцсетях это разместили. А описавшись, наказали этого бедного учителя».

К тому же уволили с переводом на другую работу начальника главного управления образования Гомельского облисполкома Сергея Порошина, начальницу управления образования Гомельского горисполкома Людмилу Крилистенко, заместителя главы администрации Новобелицкого района Гомеля Елену Копу, ряд других мелких чиновников и директора средней школы № 15 Гомеля Марину Черненко.

Странно, что нам с вами за это еще не «прилетело». Согласитесь: клиника, в чистом виде клиника.