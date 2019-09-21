Мир на развилке 1 Валерий Пекар, «Новое время»

21.09.2019, 10:54

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Два сценария будущего для мира.

Медиа и социальные сети полны оптимистических предвидений о том, что мир находится на пороге грандиозного прорыва в искусственном интеллекте, биотехнологиях, энергетике и освоении космоса, в окончательной победе над голодом и болезнями.

Медиа и социальные сети полны пессимистических пророчеств о глобальной экологической катастрофе, потере работы и смысла сотнями миллионов людей, торжестве постправды, ужасающей цифровой диктатуре, росте терроризма и техногенных угроз.

Кто прав, оптимисты или пессимисты? Стоит ли мир на пороге прорыва вверх или на краю пропасти?

Правы и те и другие.

Бывало ли такое раньше? Неоднократно. Цивилизация развивается нелинейно: есть прорывы, похожие на волны, приход которых меняет и технологическую базу цивилизации, и экономические отношения, и политические системы, а также мышление, культуру, религию, да и вообще представление людей обо всем на свете. Но есть падения в глубину варварства, откаты назад на сотни, а то и тысячи лет.

А причина у прорывов и падений общая. Вырастая, человечество создает невыносимое давление на ресурсы, благодаря которым существует и упирается в потолок развития. Появляются, по меткому выражению Яна Морриса, «всадники апокалипсиса»: голод, упадок государств, миграция, эпидемии. Успешное преодоление таких вызовов известно в истории как фазовые переходы, а неуспешное означает обрушение цивилизации. Поэтому любой глобальный кризис такого масштаба, как нынче, — это развилка.

История знает три успешных фазовых перехода. Первый — неолитическая революция, начавшаяся примерно 10 тысяч лет до н. э. с появлением сельского хозяйства, после чего возникли города, государства, религии и права собственности. Второй — осевое время (его пик 600−400 гг. до н. э.), время рождения этики и философии. Третий — модернизация (условный старт около 1500 года), сложный процесс, в который вплетены Возрождение, религиозные реформации, научно-техническая революция, индустриализация, Просвещение, появление капитализма, гуманизма, национализма, мышления win-win и т. д.

История знает немало обрушений. Распад Римской империи означал наступление долгих столетий варварства с потерей большинства достижений в науке, технике и культуре. Китай лишь сейчас оправляется от того грандиозного упадка, что начался после 1600 года.

Чем определяется исход событий на развилке, подобной нынешней? «Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла; нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень», — говорил Альберт Эйнштейн. Когда человечество упирается в потолок развития, пробиться вверх можно только благодаря новому мышлению, и трижды в истории (но не всегда) это удавалось.

Каждая эпоха получает то мышление, в котором нуждается. Или не получает. В первом случае создаются социальные институты, позволяющие прорваться. Во втором разрушаются и те старые, которые достались в наследство от прошлого, но уже не работают.

Сегодняшний мир вступил в глобальный кризис, не имея механизмов его преодоления. Вдохновляющие цели развития ООН противоречат одна другой: например, преодоление бедности противоречит сохранению природы. Продолжение глобальной конкуренции означает полное истощение ресурсов Земли, сокращение конкуренции — остановку развития и потерю надежды.

Тупик развития порождает футурошок, желание вернуться назад, туда, где все было если не чудесно, то по крайней мере понятно. Make что‑то great again на практике означает «вернемся в прошлое, там мы были моложе, секс был лучше, а мороженое вкуснее». Только старые решения не отвечают вызовам будущего.

Мир стоит на развилке, и два глобальных сценария можно назвать Новое Просвещение и Новая Инквизиция. Новое мышление принесет нам прорыв, отказ от него — обрушение. Сотни философов, ученых и духовных лидеров предлагают нам нынче кусочки новой мозаики: как перейти от конкуренции к сотрудничеству, от сверхпотребления к разумности, от голого материализма к балансу насыщенной жизни, от политкорректности к включению всех, от деконструкции старых смыслов к созданию смыслов новых. В это время сотни политиков в десятках стран зовут нас в прошлое, обещая простые решения сложнейших проблем. Выбор за нами.

«Если вы идете через пекло, проходите не задерживаясь», — сказал Черчилль. Стоит прислушаться. Каждый из нас может включиться в создание островков нового в нашей жизни, отказавшись от ложных надежд на возврат в старую зону комфорта

Валерий Пекар, «Новое время»