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Ученые рассказали, как лучше всего парковать машину

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  • 21.09.2019, 11:16
Ученые рассказали, как лучше всего парковать машину

Анализ был проведен на основании самых популярных стратегий водителей.

Американские математики провели исследование и выяснили, что лучшее место для парковки - это то, которое уменьшает время, проведенное водителем на стоянке. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование. 

Согласно ученым, эффективный водитель должен всегда стараться сократить время, потраченное на вождение и ходьбу по парковке, а потому он должен парковаться на выезде из парковки. 

Ученые рассмотрели модель, в которой есть только один въезд и один выезд, находящиеся по противоположным друг от друга сторонам.

По мнению математиков, "благоразумные" водители проезжают мимо первого свободного места и занимают место поближе к выезду. Это позволяет им потратить минимальное количество времени. Ученые отмечают, что это работает только в том случае, если водителю не придется трижды обогнуть парковку, чтобы найти "идеальное" место. 


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