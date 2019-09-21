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Завтра в Беларуси потеплеет до +20

  • 21.09.2019, 11:27
Завтра в Беларуси потеплеет до +20

Но ветер будет сильным порывистым.

Облачная с прояснениями погода и усиление ветра до 20 м/с ожидается в Беларуси 22 сентября. Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Днем прогнозируются кратковременные дожди, ветер северо-западный порывистый, в дневные часы местами, преимущественно по восточной половине республики - сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 6 до 12 градусов тепла. В середине дня воздух прогреется от 9 до 20 градусов.

В ночные часы 23 и 24 сентября на большей части страны ожидаются заморозки до минус 3 градусов.


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