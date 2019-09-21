Минчанин: Считаю, надо бастовать 13 21.09.2019, 11:58

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Настоящие перемены произойдут только после отставки Лукашенко.

Об этом говорят многие жители Минска, которые приходят на предвыборные пикеты гражданской кампании «Европейская Беларусь».

- По своему опыту знаю, что выборы — нечестные, их фальсифицируют, - сказал один из жителей столицы, поставивший подпись за выдвижение кандидата от «Европейской Беларуси». - Я наивно ходил на них, и бывало, был единственным проголосовавшим на участке. А потом говорили про 70% проголосовавших. Я приходил за пять минут до окончания голосования на участок, там единицы проголосовавших были. А выборы якобы состоялись.

Сегодня был приятно удивлен, что собирают подписи за оппозиционеров. При смене Лукашенко поменялось бы очень многое. Надежда только на это пока. На альтернативную власть.

Надо бастовать. Надо не подчиняться. Делать забастовки, акции неповиновения — по примеру «желтых жилетов» в Париже. Потому что за 25 лет ничего не поменялось.