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Эксперт: Девальвация может быть в ближайшее время

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  • 21.09.2019, 12:55
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Эксперт: Девальвация может быть в ближайшее время

Экономисты заметили кардинальную смену в настроениях Лукашенко.

В ближайшем будущем не исключена направленная девальвация белорусского рубля.

Вероятность такого развития событий выросла после совещания Александра Лукашенко с правительством 19 сентября, на котором обсуждались вопросы экономического развития страны, пишет эксперт Владимир Тарасов на сайте «Белрынок».

На нем правитель в очередной раз предупредил правительство, что все планы на текущий год должны быть реализованы. Он даже пригрозил правительству увольнением: «Не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные — от премьер-министра — уйдете на покой. Я вас предупреждал в прошлом году в это время, когда делали планы на 2019 год».

Лукашенко также сообщил, что его настораживает, что экономический рост в стране не только скромный, но и крайне неустойчивый. По-видимому, он имел в виду снижение темпов роста ВВП по итогам января-августа до 1,1% с 1,3% по итогам января-июля. Но эти величины озвучены не были, по-видимому, чтобы не пугать население.

И, наконец, Лукашенко сказал, самое главное: «Мы не можем занять позицию сторонних наблюдателей и довольствоваться сбалансированностью. Выдуманной, прописанной на бумаге. Люди, оказывая доверие во время разного рода, в том числе политических, кампаний, не за это голосовали и не этого от нас требуют».

Эти слова означают возможную кардинальную смену в настроениях Лукашенко, который ранее поддерживал жесткую денежную политику правительства и Нацбанка, направленную на обеспечение стабильности финансов в ущерб экономическому росту.

Таким образом, у правительства и Нацбанка появился стимул для смягчения своей политики, то есть ускоренного снижения ставки рефинансирования, увеличения бюджетных расходов и ослабления белорусского рубля. Конечно, пойдут ли они на это или предпочтут проверить, выполнит ли Лукашенко обещание по увольнению в случае невыполнения показателя роста ВВП на 4%, неизвестно. Но шансы на ослабление есть, а это означает возможное снижение курса белорусского рубля.

Этому должны способствовать и более напряженные планы на 2020 год, которые потребовал установить правитель, вернув проекты финансовых документов на 2020 год на доработку.


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