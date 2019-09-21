У Мининформа потребовали госфинансирование для telegram-канала Nexta 1 21.09.2019, 13:20

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Блогер делает в разы больше пользы для белорусского общества, чем госСМИ.

В Беларуси уже не первый год работают площадки, где можно смело озвучить свое требование к государству. И даже претендовать на то, что чиновники «просьбу» выполнят. Одна из таких площадок – petitions.by, где недавно появилась еще одна занимательная петиция.

Авторы площадки потребовали у Министрества информации профинансировать из государственного бюджета самый крупный, который ведет Степан Путило. На Степана подписаны больше 160 тысяч человек.

Авторы петиции пишут: «Согласно статье 34 Конституции Беларуси, гражданам гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды». Затем авторы вспоминают, что замечали в стране признаки монополии в СМИ и запрещенные СМИ, которые не прошли цензуру, которой нет.

Авторы петиции уверяют, что «государственные СМИ не справляются с возложенной на них задачей», хотя финансируются из государственного бюджета. И рассказывают о том, что в беларуском информационном пространстве «действует Telegram-канал Nexta». И его создатель Степан Путило «делает в разы больше пользы для белорусского общества, значительно быстрее предоставляя информацию о наиболее интересных и важных для нас событиях, происшествиях, при этом с полным отсутствием цензуры, в понятной и интересной для нас форме».

Поэтому авторы петиции требуют: «Часть бюджета, выделенного в этом году для Белтелерадиокомпании, ввиду неудовлетворительных, по нашему мнению, результатов ее деятельности, направить на поддержку Telegram-канал Nexta, а с 2020 года предоставлять данному Telegram-каналу постоянную финансовую поддержку со стороны государства, и уменьшить финансирование БТРК до 10 000 рублей в год».

Если вы согласны с этими требованиями, тоже можете подписать петицию.