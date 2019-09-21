Шамана, который шел изгонять Путина, посадили под подписку о невыезде 6 21.09.2019, 13:35

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Якут сильно напугал власти РФ.

В России суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде якутскому шаману Александру Габышеву, который шел в Москву, чтобы "изгнать Путина". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официальный документ.

Сторонник Габышева рассказал, что в ночь на 19 сентября шамана увезли "сотрудники спецслужб". Это произошло на границе Бурятии и Иркутской области.

После этого пресс-служба министерства здравоохранения Якутии сообщила, что шамана поместили в психиатрическую клинику в Якутске.

Однако адвокат правозащитной организации "Правозащита Открытки", который пытался посетить шамана в больнице, сказал, что там его нет, писало агентство "Интерфакс".

В документе, на который ссылается агентство, говорится, что в отношении Габышева возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремизму. С 13-го по 20 сентября шаман находился в розыске, а 20 сентября его доставили к следователю.

Психолого-лингвистическое исследование показало, что в высказываниях Габышева содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ, отмечает агентство.

Габышев шесть месяцев шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен "изгнать" Путина. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману.

Шаман высказывал мнение, что в России должно быть народовластие. Он говорил, что намерен инициировать "народные восстания" в стране.