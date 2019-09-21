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Закономерный итог 25 лет правления Лукашенко

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  • 21.09.2019, 13:50
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Закономерный итог 25 лет правления Лукашенко

Белорусы оказались самой бедной нацией в Европе.

Это закономерный итог 25 лет правления Лукашенко, пишет телеграм-канал Баста.

Наша страна заняла 122-е место среди 138 стран по среднему уровню богатства граждан с показателем $1514 на одного взрослого белоруса. Это следует из отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, составленного исследовательским институтом крупнейшего швейцарского конгломерата Credit Suisse. 

Исследование опирается на официальную статистику. На самом деле, все еще хуже.

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