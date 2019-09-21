На Netflix вышел детектив, где ничего не происходит 21.09.2019, 14:05

Фото: NETFLIX

Но критики в восторге.

20 сентября на Netflix вышли 12 эпизодов детективного сериала "Преступник" (Criminal). Все действие в нем происходит только в комнате для допросов, кабинете, откуда ведется наблюдение за ходом допроса, и коридоре полицейского участка. И пока, по признанию критиков, это самый интересный детектив 2019 года, пишет BBC.

Из 12 серий три сняты с английскими актерами и на английском языке, остальные - на немецком, французском и испанском. Каждая серия - это законченный сюжет, допрос подозреваемого в преступлении: в убийстве, похищении ребенка, изнасиловании или во ввозе нелегальных мигрантов.

И каждая серия - это игра. Полицейские играют с подозреваемым, подозреваемые и их адвокаты играют с полицией.

Декораций здесь меньше, чем в любом поставленном на сцене спектакле. Но от этого его только интереснее смотреть. Минимализм позволяет обратить внимание на детали, которые неважны в высокобюджетном триллере: в руке героя дрожит пластиковый стаканчик с кофе. В кульминационный момент допроса начинает работать кондиционер.

По тому, как герой крутит в руке шариковую ручку, лежавшую перед ним, можно определить, врет он полицейским или нет. Сознавшаяся и расплакавшаяся героиня оставляет след губной помады на помятом пластиковом стаканчике с водой.

В этом и был авторский замысел. "Нам очень понравилась идея работы в ограниченном пространстве, - говорит в интервью "Би-би-си" Джордж Кей, соавтор сериала и один из авторов прошлогоднего триллера "Убивая Еву". - В любой драме вряд ли нужно больше, чем три комнаты. Всегда есть сюжетное решение, позволяющее лишь перейти из одной комнаты в другую. Мы просто меняем их и тем самым усложняем сюжет и роль персонажей".

"У актеров здесь гораздо больше ответственности, потому что просто некуда спрятаться", - говорит сыгравшая в одной из серий актриса Кэтрин Келли (снимавшаяся, в частности, в "Коронации").

Испанская страсть

Фото: NETFLIX

Действия как такового в "Преступнике" нет, есть только разговоры. Преступления, о которых идет речь, можно увидеть только в полицейских документах или на экране монитора, где их показывают подозреваемым.

В результате, если в первом же эпизоде сначала просто приятно смотреть на Дэвида Теннанта ("Броудчерч", "Благие намерения"), который на все вопросы полицейских отвечает: "No comments", то уже через десять минут в серии возникает полноценная интрига, и захватывает она не меньше, чем если бы речь шла о масштабном детективе с перестрелками и погонями.

Несмотря на совершенно идентичный интерьер комнаты для допросов (за героями иногда меняется только фон), серии, снятые на разных языках и с разными актерами, очень разные.

Всего в одной серии на испанском языке эмоций больше, чем во всех трех вместе взятых на английском. Манера ведения допроса тоже совершенно разная - в зависимости от страны, где происходит дело.

Сам Netflix называет сериал "кошками-мышками" и психологическим конфликтом между подозреваемыми и допрашивающими.

Первые рецензии на "Преступника" - сплошь восторженные.

Волшебно-странный микс из Дэвида Теннанта, иностранных детективов и сцен допросов из сериала "По долгу службы", пишет Telegraph. "Новое, свежее и захватывающее", - говорится в рецензии Guardian. Издание поставило сериалу четыре звезды из пяти.

Американское издание о шоу-бизнесе Vulture обещает, что любители экспериментов "просто проглотят" Criminal.

За первые 12 часов после выхода сериал набрал среднюю оценку 9,4 из 10 на IMDB - сайте оценок фильмов зрителями, а также рейтинг 80% на другом таком сервисе - Rotten Tomatoes.

В рейтинге самых ожидаемых премьер на российском сайте "Кинопоиск" у Criminal почти максимальные 98%.