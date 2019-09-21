Владимир Кара-Мурза: Путину и Лукашенко стоит помнить о судьбе Милошевича 1 21.09.2019, 14:15

Владимир Кара-Мурза

День, когда в Европе не будет ни одной диктатуры, обязательно настанет.

Об этом в интервью Charter97.org заявил российский тележурналист, режиссер, политический и общественный деятель Владимир Кара-Мурза.

- На днях газета «Коммерсантъ» опубликовала подробности проекта «Программы действий Беларуси и РФ» по реализации договора о «союзном государстве». Что вы думаете по поводу этого «слива»?

- Думаю, этот вброс, осуществленный на текущей неделе, является одним из пробных шаров Кремля в подготовке вариантов транзита 2024 года. Иными словами, он посвящен, как говорят на Старой площади, «проблеме-2024». Как вы знаете, по ныне действующей Конституции России Путин больше не сможет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. И, как мы понимаем, на пенсию он добровольно тоже не собирается, поскольку хорошо понимает, что за сделанное за 20 лет ему придется отвечать после потери политической власти. Поэтому понятно, что он будет цепляться за власть любыми способами. И вот эта конфедерация, федерация, новое государственное образование с участием России и Беларуси - как угодно можно называть - это один из возможных вариантов транзита в кавычках, поскольку это не транзит, а консервация status quo, который рассматривают в Кремле. То есть Путин таким образом как бы сохраняет власть, меняя всего лишь табличку.

Этих вариантов достаточное количество. Есть всегда вариант с местоблюстителем - то, что уже было сделано между 2008 и 2012 годами. Здесь, конечно, проблема для них, что Владимир Владимирович моложе не становится и президентский срок сейчас дольше в России, поэтому я думаю, он сам прекрасно понимает, что если он решит вариант с местоблюстителем, то потом уже никуда не сможет вернуться.

Есть еще вариант с изменением Конституции РФ. Сделать то, что сделал Лукашенко в Беларуси, вообще отменив сроки по ограничению. Еще можно осуществить переход к так называемой парламентской республике. Говорю так называемой, потому что речь идет об авторитарном государстве, а не о настоящей парламентской республике.

Повторюсь, существует множество разных вариантов. Есть и «казахский вариант», когда Елбасы Назарбаев вроде отошел в сторону, но при этом сохранил рычаги контроля. Хотя там своя, среднеазиатская специфика. Вряд ли у нас (в России - прим. Charter97.org) это сработает.

Поэтому я бы рассматривал эту конфедерацию с Беларусью как часть подготовительных работ. Если обратить внимание, в этой утечке называется дата - 2021 - когда должны заработать новая объединенная таможенная система, новый налоговый и гражданский кодекс, общий регулятор энергоресурсов и т.д. В общем все, что там спланировано, должно начать работу в 2021 году. А 2021 год - это год парламентских выборов в России. Тогда как раз будет сформирована та государственная Дума, которая будет во время этого «транзита» работать. И там уже три года всего лишь останутся до 2024-го. Мне кажется, что это не случайно.

Однако важно понимать, что когда мы рассуждаем об этих планах, схемах, которые строятся в Кремле, это еще ничего не значит. К счастью, история показывает, что не всегда планы авторитарных режимов, даже самые хорошо подготовленные, сбываются и срабатывают. Есть еще и другие исторические силы помимо того, что хотят сами диктаторы.

Говоря о вариантах транзита, да еще и по такой «конфедеративной» модели, вспоминается сербский диктатор Слободан Милошевич. Когда у него закончились два срока в качестве президента Сербии, он придумал такое аморфное государство как Союзная Республика Югославия. Пересел из кресла президента Сербии в кресло Союзной Югославии. Хотя Черногория уже тогда была де-факто самостоятельной. Просто название придумали, чтобы он смог сохранить власть. Тогда он решил устроить в 2000 году еще одни перевыборы, хотя срок еще не заканчивался, чтобы уж точно несколько лет себе обеспечить. И мы все прекрасно помним, что произошло в сентябре-октябре в Белграде 2000 года, когда сотни тысяч людей вышли на улицы и буквально за считанные дни режим Милошевича рухнул, а через год он был в Гаагском трибунале. Поэтому не всегда эти планы сбываются.

Это будет трудно сделать в любом случае. Потому что мы абсолютно четко видим тенденции в российском обществе. Мы видим, что путинская власть проигрывает даже те «выборы», которые она сама контролирует полностью. Ведь за последние годы, за время правления Путина, институт выборов полностью выхолощен в нашей стране, полностью уничтожен. Власть контролирует все, что связано с избирательным процессом, весь административный ресурс, все средства массовой информации и, что самое главное, допуск кандидатов на «выборы».

Вот, например, пару недель назад были выборы в Мосгордуму, от которых власти отстранили всех сильных реально независимых оппозиционных кандидатов. И все равно партия Путина потерпела просто унизительно поражение. Во многих округах люди приходили и голосовали в прямом смысле абы за кого - за каких-то спойлеров, технических кандидатов. Только чтобы проиграл представитель партии власти. И мы видели, что во многих округах они проиграли просто никому! Уже при всех тех ухищрениях, тех методах контроля, которые путинская власть использует в России, они уже даже так не могут выиграть эти «выборы». Поэтому им очень тяжело придется в 2024 году.

- Возвращаясь к «сливу» газеты «Коммерсантъ». Власти РФ таким образом прощупывают, как на эти «интеграционные» процессы будет реагировать белорусское и российское общество?

- Да. Я бы еще обратил внимание на то, что первым, когда эта статья была опубликована, высказался (даже уже не за конфедерацию, а за полноценное настоящее объединенное государство) Владимир Жириновский. Владимир Вольфович уже традиционно много лет служит таким сливным бачком. Через него забрасывают пробные шары - то есть сначала он что-то озвучивает, а потом это становится официальной политикой. Так было уже много раз. Я бы на это обратил внимание. Это не просто какая-то случайность.

- Как вы думаете, в Кремле понимают, учитывая партизанскую славу белорусов, а также приличное количество воюющих за Украину белорусских добровольцев, что «крымнаш» с нашей страной не получится?

- Давайте сначала подождем и посмотрим, что в самой России будет происходить. Вспомните, когда в 1990-м году Михаил Горбачев стал президентом СССР, у него официальный срок полномочий был (даже удостоверение было выдано), если не ошибаюсь, до мая 1995 года. Так вот, в декабре 1991 года не было уже не только президента Горбачева, а и самого Советского Союза. Поэтому, как принято говорить в России, мы долго запрягаем, но быстро едем.

В декабре исполнится ровно 20 лет с тех пор, как один и тот же человек находится у власти. Я понимаю, что у вас еще больше - у вас 25 - но, тем не менее, и в Беларуси, и в России уже выросло целое поколение людей, которое не помнит ничего другого, кроме нынешней власти. Но вдруг буквально в последние недели, месяцы мы видим, что очень ускорились общественные процессы в России. Мы видели и протесты в августе. Подчеркиваю: в августе! Когда вообще ничего не происходит, когда Москва пустая, все на пляжах, на дачах и в отпусках. Мы видели десятки тысяч людей, которые вышли в знак протеста против отстранения оппозиции от выборов в Москве. Мы видим сейчас абсолютно беспрецедентную мобилизацию гражданского общества в защиту политзаключенных. Видим, что уже и актеры, и ученые, и программисты, и священники Русской православной церкви, самые разные группы людей, которые раньше не были замечены в таких активных гражданских протестах, начинают в этом участвовать. В общем, до 2024 года еще много воды утечет. Поэтому до того, как мы будем говорить об очередных имперских амбициях тех людей, которые сегодня сидят в Кремле, не факт, что они там еще буду сидеть через пять лет.

- Сегодня история так сложилась, что политическая ситуация в России и Беларуси тесно переплетена, поэтому хочется сказать напоследок: за нашу и вашу свободу?

- Абсолютно! Бессмертный лозунг поляков в 19 веке актуален сегодня как никогда: за вашу и нашу свободу! Я, кстати, действительно считаю, что политическая ситуация в наших странах связана. Было время, когда режим Лукашенко называли последней диктатурой Европы, а сейчас, к сожалению, уже две диктатуры в Европе. Но я знаю, как историк по образованию, что если посмотреть на большую картинку, а не на завтра, то этот день несомненно настанет. День, когда в Европе не будет ни одной диктатуры. А те, кто из нас участвует в демократическом движении, гражданском обществе в Беларуси и России, должны делать все, чтобы этот день настал немножечко скорее.