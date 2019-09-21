Назван рецепт напитка, повышающего иммунитет осенью 3 21.09.2019, 14:58

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Главное всегда нужно помнить о дозировке.

Осень принесла похолодание и сезон простуд. Не заболеть и укрепить здоровье поможет самый полезный осенний напиток. Медики говорят, что это средство повышает иммунитет, пишет newsyou.info.

Чтобы с наступлением холодов не отправиться на больничный, врачи рекомендуют озаботиться своим здоровьем и употреблять продукты, которые повышают иммунитет и оказывают противомикробное воздействие.

К таким продуктам, например, относятся лимон, чеснок, лук, перец. Однако есть и вкусное «лекарство» — осенний напиток, который признан медиками самым лучшим в сезон простуд.

Это вино. Не любое, конечно, а сухое красное натуральное вино.

В красном вине содержатся полинофилы — это мощные антиоксиданты, которые улучшают кровообращение, работу сердечной мышцы, приводят в тонус сосуды, а также предотвращают повышение холестерина в организме.

Однако вино полезно только в ограниченных дозах. Для мужчин суточная доза — это два бокала, а для женщин — всего один. Если эту дозировку превышать, то употребление напитка будет уже во вред.

Чтобы повысить иммунитет и сопротивляемость организма в сезон простуд, врачи рекомендуют употреблять горячее вино со специями — с корицей и гвоздикой. Эти специи оказывают антимикробное воздействие, повышают опорные силы организма, а горячее вино хорошо прогревает горло.

Поэтому осенью полезным будет употребление глинтвейна — горячего осеннего напитка с гвоздикой и корицей. Однако всегда нужно помнить о дозировке и не превышать суточную норму!

Гвоздика и корица также помогут справиться с осенней хандрой, так как они улучшают настроение. Сон будет более крепким и спокойным. Специи, к тому же, снижают уровень стресса и успокаивают нервы.

В любом случае, не стоит заниматься самолечением. При первых тревожных симптомах нужно обращаться к врачу.

Осенний напиток — это средство профилактики.