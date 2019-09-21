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С каким лицом вице-премьер Дворник получал взбучку от Лукашенко

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  • 21.09.2019, 15:06
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С каким лицом вице-премьер Дворник получал взбучку от Лукашенко
Владимир Дворник

Назначенный на должность в апреле чиновник отдувался за работу прошлого правительства.

Похоже, Лукашенко ищет любой повод для критики правительства Сергея Румаса. Вот и в Кореличах на местном льнозаводе вице-премьеру Владимиру Дворнику, назначенному на эту должность в апреле 2019-го, пришлось отдуваться за недостатки льняной программы, пишет «Солидарность».

Напомним, льняную отрасль в стране спасают в том числе и с помощью государственных программ, более двадцати лет.

Зацепкой для критики в Кореличах послужил тот факт, что в Гродненской области с собранным с 7000 гектаров урожаем льна справляются всего два завода, а на Витебщине лен с 13 тысяч гектаров перерабатывают целых восемь заводов.

Как отмечается в сюжете телеканала ОНТ, сменившиеся в правительстве чиновники не смогли найти ответ на эту, казалось бы, простую задачу.

— Ребята, так не пойдет! — обратился к вице-премьеру Дворнику и главе Комитета госконтроля Леониду Анфимову руководитель страны. — Я говорю, так не пойдет. Бла-бла мне не надо. Позовите бывшего министра, вице-премьера. Он вам расскажет, где мы планировали модернизировать заводы.

При этом Лукашенко высказал мысль о том, что Витебской области может быть достаточно и четырех льнозаводов, пообещав посетить Поставы: «Упаси вас бог, если вы там не приведете все в порядок!»

В целом, правитель остался доволен увиденным в Кореличах. Чиновникам он посоветовал применять опыт местного льнозавода на других аналогичных предприятиях. При этом, за кадром остались недоделки проведенной пять лет назад модернизации одного из цехов завода.


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