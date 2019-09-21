Ученые: Есть факты о женщинах, о которых не знают мужчины 17 21.09.2019, 15:16

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Женский мозг работает намного эффективнее.

Женщины достаточно сильно отличаются от мужчин, поэтому для представителей сильного пола они всегда будут оставаться загадочными, пишет happy.news.

Ученые озвучили самые интересные факты о прекрасном поле:

1. У женщин лучше развита память. Многие мужчины сталкиваются с негативной стороной этой суперспособности, когда жена может вспомнить негативный инцидент многолетней давности, о котором все благополучно забыли.

2. Мысли о вкусной пище действуют на дам практически так же, как оргазм. Удивительный факт состоит в том, что мысли о предстоящем пиршестве вызывают в организме девушек волны удовольствия.

3. Женщины чаще страдают от бессонницы и других нарушений сна. Что, кстати, весьма губительно, поскольку именно бессонница приводит к существенному снижению работоспособности.

4. Женщины обладают более богатым словарным запасом и всегда смогут подобрать нужное слово, которое будет наиболее удачным для выбранной ситуации.

5. Опьянение более быстрое. Итальянские ученые доказали, что девушкам можно экономить на спиртном, поскольку они испытывают состояние опьянение намного быстрее, чем представители сильного поля.

6. Лучше работают в режиме многозадачности. Несмотря на то, что некоторые исследователи ставят это умение под сомнение, факт остается фактом: мозг женщины лучше адаптирован для работы сразу в нескольких направлениях.

7. Имеют более долгую продолжительность жизни. У ученых нет однозначного объяснения, почему женщины живут дольше. Одни ученые связывают это с тем, что их организм более оперативно реагирует на развитие заболеваний. Другие считают, что девушки по своей природе более эмоциональны и не привыкли копить негативную энергетику в себе, более эффективно справляясь со стрессовыми ситуациями.

8. Более приспособлены к выживанию. Это касается как младенческого периода, так и всей остальной жизни: женщина на 10% лучше мужчины приспособлена к выживанию.

9. Женский мозг работает намного эффективнее. Женщины стараются использовать все ресурсы по максимуму, что делает их более продуктивными и результативными.