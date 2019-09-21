Премьеру Ирландии вручили святую воду перед встречей с Джонсоном 21.09.2019, 15:26

Лео Варадкар

Лео Варадкар в шутку ответил: «Я должен вылить это на него?»

Премьер-министру Ирландии Лео Варадкару перед его встречей с коллегой Борисом Джонсоном подарили пузырек святой воды. Об этом в Twitter сообщил журналист Sky News Дэвид Блэвинс.

"Священник Ричард Гиббонс из западной Ирландии в шутку вручил ирландскому премьеру Лео Варадкару бутылочку святой воды для "дополнительной защиты" перед встречей чиновника с британским премьер-министром Борисом Джонсоном", - написал журналист.

Лео Варадкар в шутку ответил: "Я должен вылить это на него?".