Премьеру Ирландии вручили святую воду перед встречей с Джонсоном
- 21.09.2019, 15:26
Лео Варадкар в шутку ответил: «Я должен вылить это на него?»
Премьер-министру Ирландии Лео Варадкару перед его встречей с коллегой Борисом Джонсоном подарили пузырек святой воды. Об этом в Twitter сообщил журналист Sky News Дэвид Блэвинс.
"Священник Ричард Гиббонс из западной Ирландии в шутку вручил ирландскому премьеру Лео Варадкару бутылочку святой воды для "дополнительной защиты" перед встречей чиновника с британским премьер-министром Борисом Джонсоном", - написал журналист.
Лео Варадкар в шутку ответил: "Я должен вылить это на него?".
That holy water exchange in full: Jokingly given holy water to take to his next meeting with Boris Johnson, Leo Varadkar asked: “Do I throw it over him?” #Brexit pic.twitter.com/kKBduAVyaZ— David Blevins (@skydavidblevins) September 20, 2019