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Премьеру Ирландии вручили святую воду перед встречей с Джонсоном

  • 21.09.2019, 15:26
Премьеру Ирландии вручили святую воду перед встречей с Джонсоном
Лео Варадкар

Лео Варадкар в шутку ответил: «Я должен вылить это на него?»

Премьер-министру Ирландии Лео Варадкару перед его встречей с коллегой Борисом Джонсоном подарили пузырек святой воды. Об этом в Twitter сообщил журналист Sky News Дэвид Блэвинс.

"Священник Ричард Гиббонс из западной Ирландии в шутку вручил ирландскому премьеру Лео Варадкару бутылочку святой воды для "дополнительной защиты" перед встречей чиновника с британским премьер-министром Борисом Джонсоном", - написал журналист. 

Лео Варадкар в шутку ответил: "Я должен вылить это на него?".


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