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Всемирный банк: Беларусь близка к финансовому кризису

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  • 21.09.2019, 15:36
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Всемирный банк: Беларусь близка к финансовому кризису

Это связано со значительным валютным долгом.

По мнению главы представительства Всемирного банка в Беларуси Алекса Кремера, Беларусь уязвима в связи со значительным валютным долгом, и находится в состоянии, предшествующем финансовому кризису, пишет «Ежедневник».

Он отметил, что белорусские государственные предприятия и правительство набрали валютных кредитов за рубежом, что и сделало их уязвимыми. А именно, предприятия могут оказаться в ситуации, когда они не смогут рассчитываться по своим долгам. То же самое относится к банкам и Нацбанку.

Кроме того, Алекс Кремер указал на то, что рецессия мировой экономики приведет к снижению поступлений валюты в страну. Он подчеркнул, что международные кредиторы в такие периоды имеют склонность выводить средства из развивающихся стран, и вкладывать их, например, в активы экономически развитых стран или золото.

В данном случае не совсем понятно, о чем идет речь, так как подобных кредиторов в Беларуси очень мало, потому что в нашей стране отсутствует финансовый рынок, куда эти международные кредиторы могли бы вкладывать деньги. Что касается международных организаций и иностранных банков, кредитующих инвестиционные проекты и текущую деятельность на предприятиях, то они не очень склонны выводить деньги даже в период кризисов.

Алекс Кремер отметил, что с 2018 по 2022 год более 65% погашения долгов Беларуси будет касаться погашения задолженностей либо перед Россией, либо перед Евразийским банком развития. То есть, других кредиторов у Беларуси совсем мало.

Алекс Кремер отметил, что денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика в Беларуси после рецессии 2014–2015 годов существенно ужесточилась, в связи с чем предприятия стали намного меньше брать кредитов.


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