Эстония введет пошлину для белорусов и украинцев за долгосрочные визы 5 21.09.2019, 15:49

Эстония рассчитывает таким образом пополнить госбюджет на 2 миллиона евро.

Гражданам Украины и Беларуси, которые на протяжении последних лет были освобождены от необходимости платить пошлину при оформлении долгосрочных эстонских виз, теперь снова придется платить за эту услугу, и государство рассчитывает таким образом пополнить госбюджет на 2 млн евро.

Как информирует censor.net.ua, соответствующий законопроект находится в настоящее время на межведомственном согласовании.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Эстонии пояснили, что принципиальное решение по этому вопросу было принято при обсуждении бюджетной стратегии весной 2019 года.

"Поскольку с июня 2017 года для въезда в Евросоюз гражданам Украины с биометрическими паспортами виза не требуется, а бесплатная долгосрочная виза в основном выдается для работы, наличие исключения для граждан Украины при взимании госпошлины больше не обосновано", - сказала представитель министерства Лийза Тоотс, добавив, что в индивидуальных случаях по-прежнему сохранится возможность освободить граждан Украины от уплаты пошлины.

Аналогичное исключение, действовавшее с 2011 года, будет отменено и для граждан Беларуси.

"Подобно Украине, для граждан Беларуси по-прежнему останется возможность делать, при необходимости, исключения", - сказала Тоотс.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, бесплатные визы способствовали развитию связей с Украиной и Беларусью, но "создали определенную дискриминацию для граждан других третьих стран".

"Предприятия, которые хотели нанять работников из других стран за пределами ЕС, тем самым оказались в худшем положении. В результате усилилось давление предпринимателей на государство, которые просили отменить пошлину за долгосрочную визу и для граждан других стран, что с точки зрения государства неразумно в долгосрочной перспективе", - говорится в пояснительной записке.

Помимо восстановления платы за оформление виз, вырастут и пошлины за совершение различных действий в иностранных представительствах, которые всегда стоят на 30 евро больше, чем пошлина за аналогичную процедуру в Эстонии. Кроме того, будет введена плата за прием ходатайств, выдачу документов в иностранных представительствах или через почетного консула Эстонии.

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме сообщил, что, по расчетам МИД, после повышения этих госпошлин поступления в госбюджет увеличатся примерно на 2 млн евро.

По его словам, повышение пошлин за выдачу водительских прав, разрешений на оружие, штрафов и пр. в правительстве не обсуждалось и никто таких предложений не вносил.