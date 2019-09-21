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В Египте начались акции протеста против президента страны

  • 21.09.2019, 15:59
В Египте начались акции протеста против президента страны

Жители египетских городов требуют отставки замешенного в коррупции правительства.

В столице Египта и других городах страны прошли демонстрации против президента страны Абдулы Фаттаха аль-Сиси, во время которых против активистов полиция применила слезоточивый газ, пишет «Униан».

Сотни египтян вышли на площадь Тахрир в Каире и других городах с требованием отставки президента страны Абдуллы Фаттаха аль-Сиси.

Причина протестов — обвинения правительства Сиси в коррупции. Против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.

Во время протестов арестовали пять человек.

Напомним, что Сиси пришел к власти после того, как возглавил военный переворот в 2013 году против президента Египта Мохаммеда Мурси.


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