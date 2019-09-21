В Украине больше не будет «шампанского» и «коньяка» 1 21.09.2019, 16:13

За это проголосовали парламентарии.

В Украине парламент поддержал во втором чтении в целом законопроект №1065. Он предусматривает усовершенствование правовой защиты географических указаний, сообщает сайт newsone.ua.

За документ проголосовали 277 парламентариев. Соответствующее решение народные депутаты приняли на заседании 20 сентября.

В частности, законопроект запрещает использовать названия "шампанское" и "коньяк" для напитков, произведенных не во Франции.

Принятия документа предусмотрено обязательствами Украины в рамках евроинтеграции и международным законодательством о защите интеллектуальной собственности.

Отметим, во всем мире не французское "шампанское" называют игристым вином, а "коньяк" - бренди.

Справка: Географическое указание – это наименование, которое идентифицирует происхождение товара из определенного региона, его особое качество, репутацию или другие характеристики, обусловленные главным образом местом происхождения.