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После скандала в Гомеле в минской школе собирают деньги на ящики для мобильников

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  • 21.09.2019, 16:34
  • 2,545
После скандала в Гомеле в минской школе собирают деньги на ящики для мобильников

Как вам идея?

Педагогическая общественность максимально адекватно реагирует на угрозы, которые ярко очертил гомельский скандал. Минчанин Кирилл сообщает: на днях в чате его 142-й школы появилось сообщение от родительского комитета о том, что необходимо сдать по 30 рублей с класса, пишет onliner.by.

На эти деньги планируется оборудовать ящички для хранения мобильников.

«В связи с недавними событиями в гомельской школе активизировался вопрос о ячейках для сотовых телефонов. Ячейки будут закупаться централизованно администрацией», — примерно так выглядело сообщение.

— Как нам объяснили, в эти ящички дети будут обязаны складывать телефоны, — рассказывает Кирилл, у которого в этой школе учится ребенок. — Собирают не только в нашем классе. Я так понимаю, это чтобы дети не снимали ничего лишнего...

Он говорит, что, вообще-то, в школе и так всегда было запрещено пользоваться телефонами на уроках, до сих пор этот запрет никого особо не напрягал.

— На моей памяти за много лет только один раз учительница забрала у ученика мобильник — ему просто кто-то позвонил на уроке, — Кирилл знает об этом случае от сына. — После урока вернула, и все.

В данном случае эти ящички кажутся отцу школьника глупой и вредной мерой:

— Телефон с камерой будет абсолютно нелишним, если творится какой-то беспредел. По крайней мере, ребенок будет как-то защищен от несправедливости в экстренной ситуации. Иначе просто ничего не докажешь.

Но наверняка есть другие мнения.


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