Опасный для Кремля шаман 6 21.09.2019, 16:43

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В соцсетях высмеяли действия российской власти.

Задержание якутского шамана Александра Габышева, собиравшегося «изгнать» президента России Путина из Кремля, одновременно насмешило интернет-общественность и натолкнуло на серьезные размышления, сообщает сайт Крым.Реалии. Крымчане в соцсетях удивляются действиям российской власти и делятся шутками на эту тему.

Габышев назвал российского президента порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. Для этого он и отправился из Якутска в Москву, но по дороге был задержан и помещен под подписку о невыезде. Как выяснилось позже, шамана сделали подозреваемым по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности.

Вот реакция соцсетей:

«Шёл в правильном направление. Надеемся, что многие пойдут».

«Уже шаманов боятся, вдруг порчу наведёт».

«Интересно, основное оружие - бубен, отобрали?»

«Он митинги собирал, люди его слушали. Его орудием оказалось - слово, не бубен. Акции и волнения в Бурятии начались».

«Зря. Ох, зря. Испугались ироды».

«... думаю что нынешнему правительству хана...»

«Шаман им ещё покажет!»

Комментаторы не могут понять, зачем российской власти понадобилось задерживать, в общем-то, безобидного якутского ходока, да еще и целой ротой спецназовцев.

«Жалко. Шёл человек ни кого не трогал. Высказывал свою жизненную позицию. Это разве запрещено? У Путина очень плохие советчики, которые ему советуют всю решать путём давления и уничтожения на корню, но это только сильней злит народ. Народ нужно слушать и слышать. Вон уже сколько ментов призывают не бить людей и не выполнять преступные приказы. Это только начало. У Путина было 20 лет. Раз народ вышел на улицы, значит у него не получилось?!»

История с якутским шаманом породила большое множество шуток и мемов.