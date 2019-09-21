Олег Сенцов посмотрел сериал «Чернобыль»: впечатления режиссера 21.09.2019, 17:08

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Степень художественной и исторической правдивости сериала поразила эксперта.

Бывший политический узник Олег Сенцов посмотрел мини-сериал "Чернобыль" от компании HBO, который стал самым рейтинговым по версии IMDb. По мнению украинского режиссера, киноработа является очень хорошей.

Об этом Олег Сенцов написал на своей странице в Facebook, сообщает 24tv.ua. Он добавил, что не может назвать "Чернобыль" сериалом, скорее многосерийным фильмом.

Бывшего политического узника поражает степень правдивости не только в художественной и исторической реконструкции советского быта, но и в способе мышления и действиях.

"Даже лица у актеров все какие-то из того времени. Второе, что радует – это манера съемки больше присущая авторскому кино, которое якобы мало кто смотрит. Оказывается, что смотрят и понимают многие люди во всем мире", – отметил режиссер.

Олег Сенцов добавил, что есть мелкие недочеты и неточности, но они не мешают главному – "влиянию на тебя этого фильма, который снят правдиво и тщательно".

И даже не смотря на главное несоответствие, как для меня: сцену суда в последней серии, которая больше напоминает американское, а не совковое правосудие, кино мне очень понравилось. Возможно я оказался одним из последних его зрителей, но точно благодарным, – подчеркнул Сенцов.

Напомним, 10 мая 2014 года Олега Сенцова с активистом Александром Кольченко арестовали в оккупированном Крыму. Оккупанты обвинили режиссера и активиста в подготовке терактов. Уже через год Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет. В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля.

7 сентября 2019 года в рамках обмена пленными Олега Сенцова, Александра Кольченка и еще 33 украинских пленников Кремля освободили из плена.