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Пикеты «Европейской Беларуси» по сбору подписей в центре Минска - каждый день

  • 21.09.2019, 17:13
  • 1,212
Пикеты «Европейской Беларуси» по сбору подписей в центре Минска - каждый день

Возьмите с собой паспорт, чтобы поставить подпись.

Продолжается сбор подписей для дальнейшего участия в «парламентской кампании». Гражданская кампания «Европейская Беларусь» приглашает на пикеты по сбору подписей в центре Минска, которые проводятся ежедневно в одно и то же время:

- станция метро «Якуба Коласа», выход к ЦУМу: 12.00 — 19.00,

- станция метро «Площадь Победы», выход к парку Горького: 12.00 — 19.00,

- станция метро «Октябрьская», вход в ГУМ: 12.00 — 19.00.

Пикеты «Европейской Беларуси» вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза. Подписи могут ставить только жители округа, по которому выдвигаются кандидаты.

У участников пикета всегда можно уточнить, где и когда можно поставить подпись за кандидата, который выдвигается по вашему округу. Не забудьте ваш паспорт.


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