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Названы самые полезные продукты осени

  • 21.09.2019, 17:36
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Названы самые полезные продукты осени

Они положительно влияют на иммунную систему.

Бета-каротин, содержащийся в тыкве, оказывает положительное влияние на зрение, кожу и иммунную систему. Также он способствует профилактике различных респираторных заболеваний, сообщает сайт hronika.info.

Калий выводит из организма излишки жидкости и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Калий снижает давление на сосудистую стенку, поэтому это идеальный продукт для гипертоников. Блюда из тыквы нужно употреблять с жиром (например, с маслом или сметаной), чтобы бета-каротин усвоился.

Слива содержит большое количество антиоксидантов, клетчатку и пектины. Она способствует выведению солей тяжелых металлов и радионуклидов, а также обладает послабляющим действием. Она полезна при атеросклерозе, уменьшает холестериновые отложения на стенках сосудов. Слива слабым мочегонным средством, способствует очищению почек. Есть сливы лучше в сыром виде, так как витамин С разрушается при термической обработке.

Груша содержит калий, магний и пектины, которые очищают кишечник. Это отличный десерт, который тоже лучше есть сырым, хотя иногда ее и запекают. Диетологи не советуют есть груши на голодный желудок, так она оказывает вяжущее действие. В груши, кстати, гликемический индекс ниже, чем у яблока.


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