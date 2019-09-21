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В Париже возобновились протесты «желтых жилетов»

  • 21.09.2019, 17:49
В Париже возобновились протесты «желтых жилетов»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что это хорошо, что люди выражают свое мнение.

Десятки демонстрантов были задержаны в Париже во время антиправительственной акции протеста движения "желтых жилетов", сообщает "Европейская правда",

По данным полиции Парижа, на данный момент задержаны 106 протестующих, а также оштрафованы по меньшей мере 104 человека.

Во французской столице сегодня на улицы вышли около 7000 полицейских, власти опасаются, что "желтые жилеты" могут устроить стычки з участниками марша против изменения климата.

По информации телеканала BFM, полиция применила слезоточивый газ против группы демонстрантов, которые двигались на акцию протеста на Елисейские поля.

Субботние протесты проходят в ежегодный День наследия Франции, когда известные памятные места открывают свои двери для публики.

В пятницу президент Эммануэль Макрон сказал, что это хорошо, что люди могут выразить свое мнение, но попросил, чтобы протесты проходили "спокойно".

Движение "желтые жилеты" началось в ноябре прошлого года в связи с ростом цен на топливо, которое переросло в еженедельные протесты, продолжавшиеся до весны.

Протесты побудили Макрона провести реформы, включая снижение налогов и более децентрализованное правительство.


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