В Париже возобновились протесты «желтых жилетов» 21.09.2019, 17:49

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что это хорошо, что люди выражают свое мнение.

Десятки демонстрантов были задержаны в Париже во время антиправительственной акции протеста движения "желтых жилетов", сообщает "Европейская правда",

По данным полиции Парижа, на данный момент задержаны 106 протестующих, а также оштрафованы по меньшей мере 104 человека.

Во французской столице сегодня на улицы вышли около 7000 полицейских, власти опасаются, что "желтые жилеты" могут устроить стычки з участниками марша против изменения климата.

По информации телеканала BFM, полиция применила слезоточивый газ против группы демонстрантов, которые двигались на акцию протеста на Елисейские поля.

Les forces de l'ordre repoussent les manifestants sur les Champs-Élysées pic.twitter.com/aJdZhULtBs — BFMTV (@BFMTV) September 21, 2019

Субботние протесты проходят в ежегодный День наследия Франции, когда известные памятные места открывают свои двери для публики.

В пятницу президент Эммануэль Макрон сказал, что это хорошо, что люди могут выразить свое мнение, но попросил, чтобы протесты проходили "спокойно".

Движение "желтые жилеты" началось в ноябре прошлого года в связи с ростом цен на топливо, которое переросло в еженедельные протесты, продолжавшиеся до весны.

Протесты побудили Макрона провести реформы, включая снижение налогов и более децентрализованное правительство.