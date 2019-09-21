Куда идет Россия Геннадий Гудков

21.09.2019, 18:09

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Геннадий Гудков

Процесс не остановить, и режим это чувствует.

В моем штабе кандидата в депутаты Мосгордумы все лето работала прекрасная молодая девушка, красавица и спортсменка Эльвира Вихарева. Она из Сибири, из семьи врачей, с хорошим образованием, идейная. Словом, завидная невеста.

Когда начались массовые аресты и избиения прохожих, она не дрогнула и вместе с другими активистами, в том числе из штабов «зачищенных» режимом депутатов организовала знаменитый и вошедший теперь в современную историю России митинг на Сахарова в 60 тысяч человек, стала одним из его публичных лиц — соведущей — и прекрасно справилась с этой ролью!

Напуганные массовостью митинга 17 августа, власти стали отказывать Вихаревой и ее товарищам в последующих согласованиях. Типа шли бы вы все в Марьино и еще подальше, чем только разозлили заявителей, которые поклялись подавать заявки на согласованные митинги до победного конца. Вы не поверите, знаете, чем ответила Мэрия? Она запретила пускать Вихареву даже в бюро пропусков, то есть в помещения, открытые для доступа всем! На посты охраны было передано ФОТО девушки. Видимо, с надписью «Особо опасный террорист». Но и это не остановило Эльвиру: она продолжила «штурмовать» мэрию заявлениями через почту.

Тогда власть натравила на Эльвиру своих сатрапов и прочее отребье. (Это то, во что вы превращаетесь, господа офицеры, по-холуйски обслуживая власть жуликов и воров!) Сперва ее вызывали куда-то в ОВД по телефону, типа поговорить и подписать бумаги. Она, естественно, отказала полицаям в этом удовольствии. Тогда к ней стал ходить участковый (?), дежурить под ее дверями и говорить в замочную скважину (повестку он принести не догадался): «Я знаю, что Вы дома, немедленно откройте!»

Его внимательно слушали веселый песик «революционерки» и дешевая веб-камера. А вчера какие-то два отморозка в гражданке на тонированном микроавтобусе, завидев вышедшую из своей а/м в своем дворе Эльвиру Вихареву, кинулись к ней, как к родной. Спасибо, что Эльвира — мастер спорта по спринту. Она успела впрыгнуть в машину и дать по газам. Выяснять, что в темной подворотне хотели эти амбалы, у нее не было ни желания, ни возможности. Позже оказалось, что этот микроавтобус (добрые соседи срисовали номера) уже известен как «белый воронок», увозящий в застенки критиков режима Путина. Все это было бы смешно, если б не было так грустно.

А теперь серьезные выводы: режим обнаглел уже настолько, что даже за попытку провести санкционированный митинг, даже за подачу заявок на массовое мероприятие он готов преследовать, мстить, сажать, хватать и прочее. Это просто конвульсии потерявшей рассудок российской власти, ведущей страну к фашистской или полу-фашистской (россиянам не легче!) диктатуре, где закон, права человека, Конституция — досадные химеры, от которых надо избавляться. Это первое.

Второе. Я требую от прокуратуры, руководства МВД и ГУВД обуздать своих подчиненных, которые, похоже, уже давно потеряли берега от вседозволенности и безнаказанности. Не думайте, что такое будет продолжаться бесконечно.

Третье. Мэрия Москвы, департамент безопасности, объясните-ка бывшему зам.председателя комитета ГД по безопасности, кто вам дал право не пускать гражданина России в помещения, которые построены и в которых вы работаете за деньги налогоплательщиков страны? Зазвездились, почувствовали себя небожителями? Кстати, прокуратура, дайте пояснения, это теперь уже законно или еще нет?!

Третье. Когда я работал в КГБ СССР (83-91гг.), я видел много глупого и несправедливого. Но во властных структурах тогда даже и близко не было такой жестокости, цинизма, лицемерия и полного презрения к закону и законности. Чинуши КПСС свои законы все-таки соблюдали, а масштаб воровства и репрессий был на порядки ниже. И тем не менее СССР и КПСС рухнули. Потому, что ничего больше людям дать не могли.

Почему же вы, сегодняшние кремлевские божки, считаете, что дубина полицая и скороспелые приговоры невиновным дадут вашему режиму прочность и устойчивость? Размечтались, не получится! Народ не захочет больше жить в стойле и мычать только с вашего разрешения. Хотя бы потому, что у вас нет ни захватывающей умы идеи, ни реальной, выкованной в политических баталиях партии, ни неподкупных правоохранителей.

Никто не будет класть свою жизнь за ваше право бесконечно воровать и грабить страну и народ, пока все остальные живут все хуже и хуже. Процесс не остановить, и вы этого не можете не чувствовать.

Геннадий Гудков