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В Поставах у пограничников случилось серьезное ЧП

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  • 21.09.2019, 18:29
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В Поставах у пограничников случилось серьезное ЧП

Местное начальство хочет скрыть происшествие.

Серьёзное ЧП случилось сегодня, 21 сентября, у белорусских пограничников в городе Поставы Витебской области - пострадали прапорщик и солдат срочной службы. А всё дело было... в желании сэкономить бюджетные средства, сообщает телеграм-канал NEXTA.

- Пока непонятно по каким причинам они решили заварить течь в бензобаке служебного автомобиля прямо в частном гараже прапорщика, - рассказал источник в Сморгонской погрангруппе. - Во время сварочных работ взорвались пары топлива. Гараж полностью уничтожен, досталось и автомобилю. Прапорщик и солдат доставлены в госпиталь с серьёзными травмами и ожогами.

В деле разбирается Поставская комендатура. На место ЧП уже прибыло всё местное пограничное начальство, которое усиленно думает, как скрыть происшествие. Давайте пожелаем им удачи.


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