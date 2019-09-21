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Министр обороны Украины: Вступление в НАТО остается нашей стратегической целью

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  • 21.09.2019, 18:40
Министр обороны Украины: Вступление в НАТО остается нашей стратегической целью

В Вооруженных силах Украины ускоряют переход на стандарты НАТО.

Вступление в НАТО остается стратегической целью Украины. Об этом заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк, пишет «Униан».

"Во-первых, мы, конечно, соглашаемся с тем, что Россия очень не хотела бы, чтобы была вообще какая-то евроатлантическая интеграция Украины. Это известно из всех источников, из открытых. Наше стратегическое направление в НАТО – это конечно не то, что они хотели бы видеть. Но это стратегическая цель для Украины. И эту стратегическую цель мы не отменяем. Мы наоборот ускоряем все изменения для того, чтобы быть готовыми к этому", - заявил он.

7 февраля Верховная Рада внесла изменения в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

20 апреля на то время президент Петр Порошенко утвердил план мероприятий по реализации стратегического курса Украины на обретение членства в ЕС и НАТО.


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