В минской службе ЖКХ рассказали, когда включат отопление 10 21.09.2019, 19:00

2,339

Решение должен принять Мингорисполком.

Отопление в Минске включат после того, как средняя температура в течение пяти суток подряд не будет превышать 8°С. Об этом belsat.eu сообщили в единой диспетчерской службе ЖКХ по Минску.

«Отопление будет подключено после того, как соответствующее решение примет Мингорисполком. Все зависит от погоды. Если средняя температура будет не выше 8 градусов в течение 5 суток, принимается решение о начале отопительного сезона», – отметили в диспетчерской службе.

При этом не все жилые помещения получат отопление одновременно. Какое место занимает ваш дом в очереди на начало отопительного сезона, можно узнать в ЖКХ.

На этой неделе среднесуточная температура в Минске была 16 сентября – 14,3°С, 17 сентября – 10,9°С, 18 сентября – 7,9°С, 19 сентября – 8,6°С, 20 сентября – 6,2° С.

Ранее в интервью СТВ заместитель главного инженера по эксплуатации филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» Андрей Жишко говорил, что вряд ли до начала октября будут условия для включения отопления.

«Начало октября уже идет подключение первой группы потребителей: детские сады, школы, больницы. Есть еще пару недель для того, чтобы решить вопросы, собрать рабочую зимнюю схему, но самое главное, что с понедельника можно подвести черту – ремонтная компания, связанная с испытаниями сетей, будет завершена», – отметил он.