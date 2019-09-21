закрыть
21 сентября 2019, суббота, 20:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Казахстане продолжаются мирные акции протеста

  • 21.09.2019, 19:32
В Казахстане продолжаются мирные акции протеста

Основные требования участников митингов в Казахстане - прекращение экспансии Китая и освобождение политзаключенных.

В столице Казахстана Нур-Султане и городе Алматы в субботу, 21 сентября, полиция задержала 57 человек "за попытку участия в несанкционированных митингах". Об этом в тот же день сообщила пресс-служба МВД Казахстана, пишет "Немецкая волна".

Как сообщила в субботу в Facebook одна из активисток протеста, Джардемали Бота, основными требованиями демонстрантов были противодействие "экспансии Китая" и "освобождение политических заключенных". На своей странице в соцсети девушка опубликовала видеозаписи, на которых видно, как группы демонстрантов идут по улицам Нур-Султана, а проезжающие мимо автомобилисты поддерживают их сигналами. "Мирные протесты в Казахстане отражают реальную политическую ситуацию в стране. Массовые задержания, применение силы со стороны полиции, нарушение фундаментальных свобод", - прокомментировала Бота актуальные события.

Ранее к участию в протесте призвал в интернете казахстанский политик Мухтар Аблязов. В настоящий момент он проживает во Франции, в Казахстане Аблязов был заочно приговорен к пожизненному лишению свободы. Мухтар Аблязов является основателем организации "Демократический выбор Казахстана".

Это уже не первая подобная акция протеста в стране в последние месяцы. 9 и 10 июня в Казахстане уже проходили митинги, на которых, по данным МВД, было задержано около 700 человек. Участники протестов, связанных с избранием Касыма-Жомарта Токаева на пост главы Казахстана, требовали проведения новых, честных выборов.


популярное за неделю

Мнение

Он объявил войну белорусским детям
Он объявил войну белорусским детям Ирина Халип
Предатели
Предатели Владимир Некляев
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты Андрей Санников
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского Анна Соусь