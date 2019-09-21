Как белоруска бросила государственную работу и пошла в дальнобойщики 21.09.2019, 19:42

Вера Брынькова пересела из кабинета в кабину фуры.

Вера Брынькова поменяла платья и каблуки на джинсы с кроссовками и пересела из кабинета в кабину фуры. Так исполнилась мечта. Как это – отправляться в путь на месяц с напарником-мужчиной, бросать стабильную работу после 30 и оставаться женщиной в «мужской профессии»? Об этом дальнобойщица Вера рассказала «Радыё Свабода».

«Зачем менять спокойный кабинет на собачью жизнь?»

Вере Брыньковой 37 лет. Живет в Гродно. Большую часть жизни провела в родном Щучине. Там 14 лет работала в государственной организации. Выбрала, как сама говорит, «мужскую профессию» – электрик-энергетик. Начинала контролером, который проверяет по квартирам счетчики. Выросла до инженера-энергетика. Заработок устраивал – выходила почти «по пятьсот». Предлагали место начальника отдела.

Фото: «Радыё Свабода»

Однако как только повзрослел сын, которого Вера воспитывает одна, женщина позволила себе сделать то, чего хотела почти всю жизнь. Пошла ездить на большой машине.

«В определенный момент я просто устала. Тем более о дальнабое я мечтала очень давно», – улыбается Вера.

Говорит, что «заболела» большегрузами с момента, как увидела другую девушку за рулем фуры. «В фуре чувствуешь себя защищенной. Она большая, а ты маленькая в ней. Сидишь высоко и видишь все», – говорит водитель.

Фото: «Радыё Свабода»

Родственники крутили пальцем у виска, когда узнали об этом решении. Но отговаривать не пробовали, зная Веры характер. Начальник отдела ежедневно просил ее не уходить, так как ценил как хорошего работника.

«Зачем тебе менять спокойный кабинет на собачью жизнь, ночевать не дома?» – говорили родители и переживали, пока не увидели, что дочь счастлива на новой работе.

«Я сажусь в машину и уже улыбаюсь»

Легковушку Вера водит уже 15 лет. Машины и дорога – ее увлечение.

Фото: «Радыё Свабода»

«Я сажусь в машину и уже улыбаюсь, так как предвкушаю дорогу», – говорит собеседница.

Ей нравится смотреть на черную дорогу с белой чертой, следить, как за окном пролетают дома и леса, придумывать, что напоминают облака, и замечать деревья интересной формы. Ей хорошо думается за рулем. Это время, когда рождаются мечты. Чтобы улучшить настроение, Вере также достаточно проехаться на машине.

«Мне в дороге легко. Я могу поспать, могу поговорить. Обсуждение в дороге выходят душевные. Ты, может, больше никогда этого человека не увидишь. Но ему можно рассказать о своей ситуации, и он может даже дать добрый совет. Близким такое не всегда расскажешь», – полагает Вера.

На категорию С и Е сдала с первого раза

Ради новой работы нужно было сдавать на категорию С и Е. В первом случае в группе на курсах было только две девушки, другая не доучилась.

Инструктор не верил, что ученица сдаст экзамен. Но уже на пятом занятии записывал видео, как она паркуется, чтобы показать мужчинам. Говорил, что многие не способны так запарковатся и с 25-й попытки.

Экзамены на обе категории женщина сдала с первого раза.

Сначала искала работу в Беларуси – во-первых, чтобы набраться здесь опыта, во-вторых, потому, что за границей это сложнее сделать по документам.

Полагает, что ей повезло. Ведь работу в небольшой гродненской фирме нашла достаточно быстро – через две недели поисков. Говорит, что работодатель удивился женщине, однако проблем с этим не было.

Правда, через три месяца Вера уволилась. Зарплата выходил 300-400 долларов. Ездила в основном по Беларуси. К тому же ее посадили на старую Volvo 1999 года, которая часто ломалась.

«Это больше, чем муж и жена»

Ее заметили коллеги из минской фирмы и переманили к себе. Машину выделили более новую и поставили работать с напарником-мужчиной. Работа в паре позволила ездить в дальние рейсы: по Европе, в Грузию. Поездки занимали около месяца.

«Я сама сначала сильно переживала: гигиена, разница полов. Напарник не приставал. Это как-то само собой чувствуется и регулируется. Ты очень быстро знаешь его привычки. Это больше, чем муж и жена. Спать вместе, есть вместе, вместе 24 часа в сутки», – рассказывает Вера.

Женщина признается, что в конце рейса второй человек начинает раздражать одним своим видом, хочется от него отдохнуть. Однако достаточно пары дней, чтобы снова соскучиться по коммуникации.

Фото: «Радыё Свабода»

«Когда мой коллега в дороге видел, что я начинала злиться, выходил прогуляться на полчаса. “Ну что, успокоилась?” – “Успокоилась”. Тогда ехали дальше», – рассказывает женщина о том, как избегали конфликтов.

На время рейса кабина становится домом

Что касается быта в дороге, то Вера считает, что наладить его несложно, если любишь свою работу, а не ездишь только ради денег. На время путешествия кабина становится домом. В ней готовят и едят, домашнюю еду можно хранить в холодильнике. Когда Вера устала, покупает еду в кафе. Если есть вдохновение, может приготовить борщ из того, что заготовлено дома.

Салон довольно просторный, так что можно по нему походить, размять ноги. Вера смогла там даже делать зарядку.

Говорит, что теперь следить за гигиеной проще. Есть канистры с краниками, которые ставят на ступени машины, чтобы помыться. Признается, что она ленивая, чтобы ежедневно краситься. Поэтому перед рейсом посещает мастеров по красоте, делает маникюр,

подкручивает ресницы.

Фото: «Радыё Свабода»

«Проснулась утром – и я уже красавица», – улыбается женщина.

Правда, к платьям и каблукам не тянет. Как пошла работать на фуре, то полтора года не надевала «женского».

Снять тент с фуры или закрепить груз просила коллег-мужчин

Хотя Вера разрушает стереотипы о «мужской» профессии, феминисткой себя не считает. Полагает, что делить работу на мужскую и женскую справедливо.

«Я женщина. Я хочу, чтобы обо мне заботились. Женщина – это женщина. Мужчина – это мужчина. У них разный менталитет. Мне нравится, когда мной восхищаются. Если я не такая, как большинство», – говорит она.

Фото: «Радыё Свабода»

Она отмечает, что есть вещи на работе, которые ей как женщине физически сложно делать. Например, если при загрузке и разгрузке машины нужно снять или надеть тент, особенно зимой, когда он замерзает, или закрепить ремнями груз. В этом она просит помочь коллег-мужчин. Говорит, никогда не отказывали.

В то же время водит она, как сама считает, лучше многих мужчин: аккуратнее, иногда и быстрее, не рискует зря. Умеет давать советы в стрессовых ситуациях. Однажды на заправке мужчины заливали в бак масло, и автомобиль загорелся. Мужчины сразу отбежали в сторону. Вера побежала к машине, нашла огнетушитель и погасила пожар.

«Только потом до меня дошло, что могло случиться. Это же заправка. И меня начало трясти. Но сначала я сделала, что было нужно», – говорит женщина.

Фото: «Радыё Свабода»

На майке у дальнобойщицы англоязычная надпись: «Забудь правила». Но она говорит, что на дороге правила не нарушает. Никогда не садится за руль нетрезвой и полагает, что пьяные водители заслуживают очень жесткого наказания.

Обещают зарплату около 2000 евро

Из минской фирмы Вера тоже уволилась. Зарплата там был выше гродненской – 600-700 евро. Но график выматывал. После рейса в несколько недель на отдых отводили 2-3 дня. За это время нельзя было ни отдохнуть, ни разобраться с домашними делами.

Знакомые посоветовали литовскую фирму. Туда Веру также взяли без препятствий. Недавно она оформила необходимые документы. Например, за удостоверение водителя-международника, который может перевозить грузы, надо было заплатить 400 евро. Дополнительный экзамен в Литве сдавать было не надо.

Пока Вера устраивалась на работу на литовский фуру, пошла временно работать в гродненское такси. По ее наблюдениям, там уже около 30% водителей – женщины. Говорит, девушки более аккуратны, чем мужчины, и работодатели это ценят.

Вскоре она выедет в первый рейс по Европе на новой работе. Сейчас график для нее более удобен: 6 недель в рейсе, три недели дома. На испытательный срок зарплату обещают 55 евро за день в рейсе, потом – 65 евро.

Фото: «Радыё Свабода»

Теперь, когда Вера нашла работу по душе, у нее остается еще несколько мечтаний: свой дом в глуши, прыгнуть в следующем году с парашютом и записаться на курсы экстремального управления автомобилем. А друзья шутят, что следующим шагом, видимо, будет профессия авиапилота.