Несколько действенных способов взбодриться осенью 1 21.09.2019, 19:51

Простые правила, чтобы быть в тонусе.

Осенью у многих уменьшается продуктивность, портится настроение, снижается иммунитет. О том, как помочь себе и другим справиться с осенней усталостью, рассказали в ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

С точки зрения медицины, осенняя усталость, или депрессия, это сезонное эмоциональное подавленное состояние. По статистике ей подвержено 50-70% людей. Связано это состояние с нарушением обмена гормонов: серотонина и мелатонина. Нехватка солнечного света и перестройка организма на «зимний» ритм не проходит для организма легко. В это время возрастает риск респираторных заболеваний., снижаются иммунитет и общая работоспособность.

По данным европейской статистики, SAD (Seasonal affective disorder, или сезонная депрессия) — причина 20 % всех депрессий. Женщины подвержены ей больше, чем мужчины. Наиболее уязвимы сорокалетние дамы.

Если вы метеочувствительны, остро реагируете на смену погоды, то к приходу осени стоит готовиться заранее. Осенняя хандра набирает силу постепенно.

Признаки осенней усталости

- Настроение становится неустойчивым и может меняться по нескольку раз за день.

- Появляется раздражительность, от этого чаще возникают конфликты и недопонимание.

- Возникает желание больше спать и ничего не делать, появляется равнодушие ко всему.

- Снижается иммунитет и появляется ощущение, что вы заболели.

- Обостряется аппетит или, наоборот, исчезает интерес к еде.

- Едва хватает сил на весь рабочий день.

Для того чтобы снизить вероятность появления последствий осенней депрессии, необходимо заранее побеспокоиться об укреплении иммунитета. Обратите внимание на рацион, налегайте на фрукты, богатые аскорбиновой кислотой.

Займитесь спортом. Умеренная физическая нагрузка благотворно воздействует на нервную и иммунную системы. Тренировки укрепляют мышцы, повышают выносливость организма, снимают негативное влияние стресса. Во время физической работы увеличивается поступление кислорода к клеткам мозга, что позволяет активизировать мозговую деятельность и повысить работоспособность.

Лучшее средство от осенней хандры — хобби. Для каждого человека важно заниматься любимым делом, но осенью потребность в этом усиливается. Если вы давно мечтали заняться каким-то необычным делом, то не откладывайте это в долгий ящик: ведь нереализованность творческих желаний — благоприятная почва для развития депрессии и осенней хандры.

Как побороть хандру — памятка

- Старайтесь вести здоровый образ жизни.

- Придерживайтесь правильного питания.

- Откажитесь от вредных привычек.

- Занимайтесь спортом и чаще бывайте на свежем воздухе.

- Занимайтесь любимым делом.

- Не держите в себе накопившиеся эмоции, старайтесь выговориться: друзьям или близким людям.

- Не унывайте и говорите себе: «Все будет хорошо!».

И главное, не предавайтесь лени и желанию себя пожалеть. Не позволяйте окружающим проявлять к вам жалость. Старайтесь быть счастливым человеком даже в нелегкие периоды вашей жизни.