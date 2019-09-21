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Фотофакт: Жители Слонима ставят свои подписи за представителя БНК Виктора Марчика

  • 21.09.2019, 20:35
  • 1,239
Фотофакт: Жители Слонима ставят свои подписи за представителя БНК Виктора Марчика

На выходных Виктор Марчик и его команда собирают подписи на Центральном рынке Слонима.

Представитель Белорусского Национального Конгресса в Слониме Виктор Марчик принимает участие в «парламентской кампании» в Слонимском избирательном округе №58.

- На выходных Виктор Марчик и его команда собирают подписи на Центральном рынке Слонима. Приглашаем с 10:00 до 13:00. Не забудьте свой паспорт! - сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

На днях Марчик рассказывал сайту Charter97.org, как проводит кампанию по сбору подписей в сельских населенных пунктах своего региона.


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