Готовец о победе над «Йокеритом»: «Аргентина - Ямайка»? Хотелось шестую забить 1 21.09.2019, 21:30

Хоккеист минского «Динамо» подвел итоги победного матча чемпионата КХЛ.

Защитник минского «Динамо» Кирилл Готовец в интервью «Прессболу» подвел итоги победы над «Йокеритом» (5:0).

– Игра сложилась для нас хорошо. Победили. Все равно считаю, что нужно в некоторых компонентах добавлять. Отличная командная игра, Энрот был на высоте. Он дал нам шанс выиграть матч.

- «Динамо» вошло в зону плей-офф...

– Это хорошо! По сравнению со стартом в прошлом сезоне... Но позади только восемь игр. Рано делать выводы.

- 5:0, «Аргентина — Ямайка». Было круто?

– Да, было хорошо. Правда, хотелось шестую забить, – сказал Готовец.