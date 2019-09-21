Готовец о победе над «Йокеритом»: «Аргентина - Ямайка»? Хотелось шестую забить

Готовец о победе над «Йокеритом»: «Аргентина - Ямайка»? Хотелось шестую забить1
- 21.09.2019, 21:30
Хоккеист минского «Динамо» подвел итоги победного матча чемпионата КХЛ.
Защитник минского «Динамо» Кирилл Готовец в интервью «Прессболу» подвел итоги победы над «Йокеритом» (5:0).
– Игра сложилась для нас хорошо. Победили. Все равно считаю, что нужно в некоторых компонентах добавлять. Отличная командная игра, Энрот был на высоте. Он дал нам шанс выиграть матч.
- «Динамо» вошло в зону плей-офф...
– Это хорошо! По сравнению со стартом в прошлом сезоне... Но позади только восемь игр. Рано делать выводы.
- 5:0, «Аргентина — Ямайка». Было круто?
– Да, было хорошо. Правда, хотелось шестую забить, – сказал Готовец.