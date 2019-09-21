Видеофакт: Святослав Вакарчук поет по-белорусски 21.09.2019, 21:46

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Фото: «Радыё Свабода»

Ради концерта в Минске лидер «Океану Ельзи» даже пропустил заседание Верховной Рады.

По-белорусски спели о «Ясе і канюшыне» и сыграли на бис. «Океан Ельзи» дал первый за два года концерт в Беларуси, передает «Белсат».

«Бильшого вимагай!» – слышалось со сцены. Но требовать чего-то еще большего любители творчества украинского коллектива вчера просто не могли. Аншлаг на «Минск-Арене». Ведь песни искренние. Что интересно, сам лидер группы Святослав Вакарчук за это выступление гонорара получить не сможет, так как он – народный депутат Украины.

Ради концерта в Минске лидер «Океану» Святослав Вакарчук даже пропустил заседание Верховной Рады: концерт в Минске был запланирован задолго до того, как он стал депутатом. Во время концерта Вакарчук вспомнил недавно освобожденных украинских узников, публика приветствовала эти слова овациями.