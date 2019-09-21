закрыть
21 сентября 2019, суббота, 23:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Видеофакт: Святослав Вакарчук поет по-белорусски

  • 21.09.2019, 21:46
  • 1,752
Видеофакт: Святослав Вакарчук поет по-белорусски
Фото: «Радыё Свабода»

Ради концерта в Минске лидер «Океану Ельзи» даже пропустил заседание Верховной Рады.

По-белорусски спели о «Ясе і канюшыне» и сыграли на бис. «Океан Ельзи» дал первый за два года концерт в Беларуси, передает «Белсат».

«Бильшого вимагай!» – слышалось со сцены. Но требовать чего-то еще большего любители творчества украинского коллектива вчера просто не могли. Аншлаг на «Минск-Арене». Ведь песни искренние. Что интересно, сам лидер группы Святослав Вакарчук за это выступление гонорара получить не сможет, так как он – народный депутат Украины.

Ради концерта в Минске лидер «Океану» Святослав Вакарчук даже пропустил заседание Верховной Рады: концерт в Минске был запланирован задолго до того, как он стал депутатом. Во время концерта Вакарчук вспомнил недавно освобожденных украинских узников, публика приветствовала эти слова овациями.


популярное за неделю

Мнение

Он объявил войну белорусским детям
Он объявил войну белорусским детям Ирина Халип
Предатели
Предатели Владимир Некляев
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты Андрей Санников
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского Анна Соусь