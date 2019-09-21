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Светлогорск и Мозырь отметили День города под национальной и европейской символикой

  • 21.09.2019, 22:25
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Светлогорск и Мозырь отметили День города под национальной и европейской символикой

Команды активистов «Европейской Беларуси» провели в этих городах пикеты по сбору подписей.

Команды активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрия Савича и Михаила Бондаренко, которые принимают участие в «парламентской кампании» в этих населенных пунктах, провели свои пикеты по сбору подписей в местах массовых гуляний.

Об этом сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».


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