Google разработала самый мощный в мире квантовый компьютер 4 21.09.2019, 22:13

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Разработчики корпорации считают изобретение «важной вехой на пути к полномасштабному квантовому вычислительному процессу».

Американская корпорация Google разработала самый мощный в мире квантовый компьютер, способный проводить вычисления на много порядков быстрее, чем Summit от IBM, ранее считавшийся самым быстрым. Об этом сообщает cursorinfo.co.il со ссылкой на The Financial Times (перевод - «Униан».

Расчет, на выполнение которого устройству от IBM требуется 10 тысяч лет, компьютер Google совершил за 200 секунд. При этом, отмечается, что квантовый компьютер Google способен выполнять один технический расчет. К решению же практических задач устройство подготовят через несколько лет.

Также указывается, что проведенное машиной вычисление может быть выполнено только на квантовом процессоре. Такое серьезное ускорение по сравнению с известными классическими алгоритмами обеспечивает экспериментальную реализацию квантового превосходства в вычислительной задаче.

Разработчики Google назвали свой компьютер «важной вехой на пути к полномасштабному квантовому вычислительному процессу».