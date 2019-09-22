В Беларуси снова подорожал бензин 2 22.09.2019, 8:09

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Это двадцать первое изменение цен на автомобильное топливо в этом году.

С 22 сентября в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличились на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима», передает tut.by.

С 22 сентября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составила 1 рубль 57 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 67 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 89 копеек, ДТ — 1 рубль 67 копеек.

— В условиях усилившихся внешних рисков, обусловивших рост волатильности котировок нефти, ослабления курса белорусского рубля, в целях предупреждения рисков потери финансовой устойчивости НПЗ в преддверии очередного этапа «налогового маневра» концерн вынужден вернуться к стратегии еженедельной корректировки цен на нефтепродукты, — проинформировали в «Белнефтехиме».

Это двадцать первое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 15 сентября: все виды автомобильного топлива подорожали на 1 копейку.

Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку. — Прим. AUTO.TUT.BY), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».