Эрдоган снова предал Путина 5 22.09.2019, 8:11

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«Особые отношения» РФ с Турцией в пику США опять не сложились.

Любители считать, что глава Турции Эрдоган едва ли не решил вооружить Турцию российскими ПВО, получили неприятный подарок, пишет телеграмм-канал «Серпом По».

Эрдоган заявил, что даже после покупки у России комплексов С-400, Турция не отказывается от идеи купить у США системы Patriot. Тема будет обсуждаться в Нью-Йорке, куда Эрдоган вылетел на Генеральную Ассамблею ООН.

Так что, «особые отношения» Путина с Турцией в пику США опять не сложились.

Здесь, пожалуй, иное. Эрдоган использует Путина для давления на Соединенные Штаты, но чтобы стать верным союзником России против США – ни в коем случае!