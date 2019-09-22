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После скандала в Гомеле школьникам дают подписывать странные документы

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  • 22.09.2019, 8:17
  • 6,246
После скандала в Гомеле школьникам дают подписывать странные документы
Иллюстрационное фото

Родителям эти бумаги не показывают.

По всей стране в школах начали запрещать приносить с собой в классы мобильные телефоны. Повсеместно до учеников доводят, что «либо с сегодняшнего дня, либо со следующей недели», перед уроками гаджеты надо будет складывать в специальную коробку, сообщают «Сильные новости».

Отчасти это связано с недавним скандалом с гомельской «учительницей с партой», однако надо сказать, что распоряжение, предписывающее делать именно так, вышло еще полгода назад. Просто выполнять его спешили не все, а тут, что называется, припекло.

Не минула тенденция и гомельские школы. Однако родители некоторых учащихся возмущены: учителя сообщают им, что их малолетних детей, которые не достигли совершеннолетия и являются недееспособными, заставляют расписываться под соответствующим приказом.

Родители, в свою очередь, отмечают, что никакой силы такая подпись иметь не может, поскольку их законными представителями являются взрослые. Самое интересное в том, что эти самые взрослые и в глаза не видели те документы, под которыми заставили в школах расписаться их детей.

В Телеграм-канале «Общество Гомель» появились скриншоты из одного родительского чата, где эта проблема обсуждается между преподавателем и родителями. Где происходит дело, не уточняется. «Сильным новостям» удалось узнать, что это — один из чатов родителей СШ № 63 все в том же Новобелицком районе Гомеля.

Напомним, 13 сентября родители учеников 4-го класса СШ № 15 поделились с «Сильными новостями» видеозаписью с урока, где учительница стоит над ребенком с партой и угрожает ему с применением ненормативной лексики: «Тресну — и посмотрим потом! Я в тюрьму пойду, а тебе п…ц будет! Смешно? Посмеешься потом, когда на кладбище понесут за то, что над учителем издевался».

Гомельские власти отреагировали мгновенно, уволив преподавательницу в течение нескольких часов и объяснив это тем, что факты, приведенные на видео, подтвердились, педагог своей вины не отрицала и писала объяснительную, объясняя свое поведение тем, что ученик говорил ей гадости. Эту же версию преподавательница озвучила в СМИ.

В течение последующих дней в Интернете на различных форумах появилось несколько сообщений о том, что мальчик якобы подставил ей подножку, поэтому она сорвалась, а в ее словах не было никакой угрозы. В понедельник свою версию изменила и учительница, ранее о подножке не рассказывавшая.

В среду она была восстановлена на работе специальным распоряжением Лукашенко, ряд чиновников, начиная от премьер-министра и заканчивая директором школы № 15 были наказаны (до сих пор не очень понятно, за что). Позднее Лукашенко заявил, что на месте учительницы «отвернул бы голову» ребенку, попутно назвав его «щенком».


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