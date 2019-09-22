NEXTA: Усатый пенсионер устроил «бермудский треугольник» под Кореличами 14 22.09.2019, 8:32

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Фото: t.me/nexta_tv

Из-за визита Лукашенко сбился с пути и пропал автобус с пассажирами.

Пока 20 сентября один 65-летний усатый пенсионер посещал городской поселок Кореличи в Гродненской области, где рассказывал свои стариковские байки о том, что жена президента США якобы без ума от белорусского льна, жители Кореличского района терпели и плакали. Потому что для "безопасности высшего должностного лица", которому почему-то спокойно не сидится ни в одной из 18 резиденций, там ввели беспрецедентные ограничительные меры, передает телеграмм-канал NEXTA.

- В связи с визитом "президента" все дороги вблизи льнозавода были перекрыты так, что мышь не проскочит, - пишут нам местные жители. - И не только мышь, но и рейсовый пассажирский автобус Жуховичи - Кореличи. Очень сообразительные сотрудники ГАИ отправили его в объезд через лес и поле. Что из этого получилось - смотрите на видео.

По словам пассажиров, нашли их только через час. Сотрудники ГАИ вывезли людей в райцентр на служебных легковушках, а сам автобус затем вытащили спасатели МЧС. "Мы потеряли два часа времени!" - жалуются пассажиры.

А вся Беларусь - потеряла 25 лет.