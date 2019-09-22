Белорусы ринулись покупать квартиры и взвинтили цены 7 22.09.2019, 8:45

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Что будет дальше?

Какой уровень цен на квартиры в настоящее время в Минске? Что происходило в августе на столичном рынке недвижимости? Будут ли расти цены на жилье осенью? Об этом в комментарии Myfin.by рассказал аналитик Realt.by Артем Сахаревич.

– По итогам последнего месяца лета был зафиксирован довольно высокий спрос на квартиры в Минске. Август оказался вторым месяцем с начала года по общему количеству сделок. Их на данный момент зафиксировано без малого 1300 – это очень много для конца лета.

Цены и спрос

Вообще спрос растет третий месяц подряд. И такая высокая активность покупателей не очень типичное явление для этого периода года. За последние 10 лет лишь однажды конец лета был таким результативным.

Неудивительно, что в таких условиях продолжают расти цены на квартиры. Сейчас, по данным реальных сделок, цена за 1 квадратный метр составляет 1321 доллар. Для такого уровня цен столь высокий спрос – это действительно уникальная ситуация. Да, бывали периоды, когда в Минске совершали и по 1,5 тысячи сделок купли-продажи за месяц, но тогда цены были значительно ниже.

О кредитах

Конечно, рынок реагирует на изменения условий кредитования. В августе в очередной раз снизилась ставка рефинансирования и сейчас она составляет 9,5%. Кредитные предложения банков также были пересмотрены и стали чуть более доступными.

В сентябре спрос на квартиры может сохраниться на текущем уровне, так как еще не пройдет эффект от понижения ставки, но к середине осени рынок должен успокоится.

Минимум и максимум цены на квартиры в Минске

В августе самая дешевая квартира была продана за 29 тыс. долларов в Партизанском районе Минска.

Максимум в 460 тыс. долларов был заплачен за квартиру площадью 300 квадратных метров в элитном доме на улице Киселева, 17.

Продавцы держат цены

С наступлением осени на рынке начало активно расти предложение. По-видимому, сказалось окончание сезона отпусков, во время которого откладывают продажу квартиры.

Вернувшись на рынок, «старые» продавцы пока не спешат повышать цены. В первые сентябрьские недели мы видим нулевую динамику, то есть индекс цен предложения сохраняется стабильным.

Пока все ждут прояснения ситуации, но если спрос останется на уровне августа, то продолжится «ползучий» рост цен, который мы наблюдаем уже два года.